Štajerska avtocesta pred Ljubljano bo bolj pretočna: prihajajo naslednje nove ureditve

Izvajalci so končali glavnino letošnjih rekonstrukcijskih del, v okviru katere se med Domžalami in Zadobrovo ureja tudi tretji prometni pas. Projekt zdaj prehaja v zimsko fazo, rekonstrukcija pa se bo z zaprtjem smernega vozišča proti Mariboru nadaljevala spomladi prihodnje leto.

Tretji prometni pas bo predvidoma vzpostavljen jeseni 2027, po zaključku vseh načrtovanih del, ki so po pogodbi ocenjena na skoraj 99 milijonov evrov z davkom. Osrednji del širitve štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano je stekel letos spomladi, ko je promet v obe smeri potekal po smernem vozišču proti Mariboru, in sicer po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer. Danes so promet proti Ljubljani preusmerili nazaj na obnovljeno smerno vozišče, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma, v več fazah in izključno v nočnem času, predvidoma do petka.

Med izvajanjem teh del bo promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu. Z začetkom novembra bo nato na celotnem odseku vzpostavljena nova začasna prometna ureditev, s katero projekt prehaja v tako imenovano zimsko fazo. V tem obdobju se bodo dela nadaljevala predvsem ob robu avtoceste, zato bodo vzpostavljene zapore skrajno desnih oziroma odstavnih pasov v obeh smereh, hitrost vožnje pa bo omejena.

Odprtje obeh smernih vozišč bo voznikom vsaj čez zimo prineslo nekaj olajšanja. Ob spomladanski vzpostavitvi zapore je na tem odseku prihajalo do velikih zastojev, zlasti ob prometnih konicah. Sčasoma so se vozniki zapori nekoliko prilagodili, zastojem pred delovno zaporo pa se ni bilo mogoče izogniti, prav tako so bili zastoji na vzporedni cesti.