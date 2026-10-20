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Štajerska premagala vinske velikane (FOTO)

Med več kot 200 evropskimi vinskimi regijami so prepričali strokovno žirijo. Zgodba o uspehu, ki je nastala z načrtnim povezovanjem turističnih območij.
Karmen Razlag pravi, da gre pri takšnem uspehu za plod večletnega tvornega sodelovanja med agencijo, destinacijami, partnerji ter člani Združenja Vinorodna Štajerska. FOTO: Mitja Felc

Karmen Razlag pravi, da gre pri takšnem uspehu za plod večletnega tvornega sodelovanja med agencijo, destinacijami, partnerji ter člani Združenja Vinorodna Štajerska. FOTO: Mitja Felc

Pohorje–Kozjak Trail ponuja 20 etap. FOTO: Pohorje-slovenija.si

Pohorje–Kozjak Trail ponuja 20 etap. FOTO: Pohorje-slovenija.si

Karmen in Joško Koren, ki sta pred leti pustila redni službi ter prevzela 24 hektarjev veliko mešano kmetijo. FOTO: Mitja Felc

Karmen in Joško Koren, ki sta pred leti pustila redni službi ter prevzela 24 hektarjev veliko mešano kmetijo. FOTO: Mitja Felc

Izletniška kmetija Koren pri Korošcu FOTO: Mitja Felc

Izletniška kmetija Koren pri Korošcu FOTO: Mitja Felc

Pod Urbanovo taktirko so se na Posestvu Hlade osredotočili zlasti na vrhunska peneča vina. FOTO: Mitja Felc

Pod Urbanovo taktirko so se na Posestvu Hlade osredotočili zlasti na vrhunska peneča vina. FOTO: Mitja Felc

Le streljaj iz središča mesta se ponujajo povsem drugačni razgledi. FOTO: Mitja Felc

Le streljaj iz središča mesta se ponujajo povsem drugačni razgledi. FOTO: Mitja Felc

Karmen Razlag pravi, da gre pri takšnem uspehu za plod večletnega tvornega sodelovanja med agencijo, destinacijami, partnerji ter člani Združenja Vinorodna Štajerska. FOTO: Mitja Felc
Pohorje–Kozjak Trail ponuja 20 etap. FOTO: Pohorje-slovenija.si
Karmen in Joško Koren, ki sta pred leti pustila redni službi ter prevzela 24 hektarjev veliko mešano kmetijo. FOTO: Mitja Felc
Izletniška kmetija Koren pri Korošcu FOTO: Mitja Felc
Pod Urbanovo taktirko so se na Posestvu Hlade osredotočili zlasti na vrhunska peneča vina. FOTO: Mitja Felc
Le streljaj iz središča mesta se ponujajo povsem drugačni razgledi. FOTO: Mitja Felc
Mitja Felc
 20. 10. 2026 | 10:45
6:36
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Štajerska ni le regija slikovitih goric, bogate tradicije in žlahtne kapljice, temveč tudi zgodba o uspehu, ki je nastala z načrtnim povezovanjem. Potem ko se je v začetku leta na izboru za najboljšo destinacijo Evrope European Best Destinations 2026 uvrstila na tretje mesto z več kot 100.000 prejetimi glasovi popotnikov z vsega sveta, je sledil še večji, zgodovinski prelom. Štajerska je uradno postala najboljša vinska regija v Evropi za leto 2027 (Best Wine Region in Europe 2027). To prestižno priznanje, ki ga prav tako podeljuje evropska turistična platforma European Best Destinations, je mednarodno odmevalo tudi v uglednem mediju Forbes International ter Štajersko postavilo pred svetovno znane francoske, italijanske in španske vinske dežele.

Pohorje–Kozjak Trail ponuja 20 etap. FOTO: Pohorje-slovenija.si
Pohorje–Kozjak Trail ponuja 20 etap. FOTO: Pohorje-slovenija.si

Razlika med obema nagradama je ključna za razumevanje tega uspeha. Če je bila bronasta nagrada za najboljšo destinacijo plod odprtega glasovanja več kot sto tisoč uporabnikov, je naziv najboljše vinske regije rezultat podrobne strokovne raziskovalno-uredniške analize. Strokovna žirija je izmed več kot 200 regij najprej oblikovala ožji izbor 90 najmočnejših evropskih vinskih območij, nato pa jih podrobno ocenila po sedmih strogih kriterijih – od vinske dediščine, avtohtonih sort in kakovosti do trajnostnega turizma, kulinarične ponudbe in prepleta narave s kulturo.

Ta uspeh se vsekakor ni zgodil čez noč. Kot pojasnjuje Karmen Razlag, vodja sektorja za turizem na Regionalni razvojni agenciji (RRA) za Podravje - Maribor, gre za plod večletnega tvornega sodelovanja med agencijo, destinacijami, partnerji ter člani Združenja Vinorodna Štajerska, ki danes povezuje 28 prepoznavnih vinarjev, največjih kleti in družinskih posestev. Domačini so se namesto na občinske meje osredotočili na grajenje skupne destinacije, v katero je danes vključenih kar 41 občin ter sedem turističnih območij, med katerimi so Maribor, Ptuj, Jeruzalem Slovenija, Haloze, Slovenske gorice, Ravno polje in Pohorje.

187-kilometrski izziv Pohorje–Kozjak Trail je nova daljinska pohodniška pot, ki povezuje dve raznoliki hribovski območji severovzhodne Slovenije. Trasa je dolga 187 kilometrov in razdeljena na 20 etap, skupni čas hoje pa znaša okoli 63 ur. Prvih deset etap vodi čez gozdnato Pohorje, drugih deset pa po bolj razgibanem Kozjaku. Pot povezuje številne naravne in kulturne znamenitosti, od Lovrenških jezer in pohorskih planot do razglednih vrhov, domačij in vasi nad Dravo. Na trasi se prepletajo mir, gozdovi, razgledi in pristna podeželska krajina, zato je primerna tako za večdnevno pohodniško doživetje kot za izbiro posameznih etap.

Aduti, s katerimi je Štajerska prepričala strokovnjake in mednarodno javnost, so izjemni in raznoliki. Med njimi prednjačijo več kot 400 let stara najstarejša trta na svetu na mariborskem Lentu, najstarejše slovensko arhivsko vino iz letnika 1917, ki ga hranijo v Ptujski kleti, bogata tradicija penin iz Gornje Radgone z začetki v letu 1852 ter unikatni terasasti in strmi vinogradi od Haloz pa vse do ikoničnega srca med vinogradi.

Izletniška kmetija Koren pri Korošcu FOTO: Mitja Felc
Izletniška kmetija Koren pri Korošcu FOTO: Mitja Felc

Prav posebna draž Štajerske, ki jo poudarjajo tudi turistični strokovnjaki, je njen hitri in neposredni prehod iz mestnega vrveža med vinorodne griče. Preplet urbanega in naravnega jih je pripeljal do svojevrstnega slogana urbanaravni užitek. Ta se zrcali v grafični podobi regije – iskri, ki je bila navdihnjena s tradicionalnim klopotcem ter simbolizira novo vzhajajočo zvezdo na svetovnem turističnem zemljevidu.

Pristni okusi in domačnost

Med prepoznavnejšimi in kakovostnejšimi vinarji na Štajerskem je tudi Posestvo Hlade na obrobju Maribora. Vije se po slikovitih gričih v Šobru nad Kamnico, kjer se tradicija prepleta s pogledom v prihodnost. Nekdanja mešana kmetija se je postopoma preoblikovala v prepoznavno klet vrhunskih štajerskih vin. Vajeti vinogradništva in kletarjenja čedalje bolj prevzema sin Urban, predstavnik tretje generacije. Ob podpori očeta Klemna in družine nadgrajuje tradicionalne pristope ter se posveča predvsem vrhunskim izdelkom. Njihov nabor obsega tako sveža kot macerirana vina, vse večji poudarek pa je na vrhunski penini po klasični metodi s sekundarnim vrenjem v steklenici.

Aduti, s katerimi so prepričali strokovnjake in mednarodno javnost, so izjemni in raznoliki.

Kakšnih pet kilometrov stran, debelo uro hoda po čudoviti pokrajini, ki gre po novonastalem trailu Pohorje–Kozjak, pa brbončice lahko razvajate na Izletniški kmetiji Koren pri Korošcu. Na slabih 600 se je že pred časom rodila zgodba o samooskrbi in turizmu, ki jo danes uspešno nadaljujeta visoko izobražena zakonca ​Joško in Karmen Koren, ki sta pred leti pustila redni službi ter prevzela 24 hektarjev veliko mešano kmetijo, kjer v slogu tradicije živijo tri generacije.

Pod Urbanovo taktirko so se na Posestvu Hlade osredotočili zlasti na vrhunska peneča vina. FOTO: Mitja Felc
Pod Urbanovo taktirko so se na Posestvu Hlade osredotočili zlasti na vrhunska peneča vina. FOTO: Mitja Felc

Filozofija kmetije temelji na popolni domači pridelavi – od goveda, prašičev in zelenjave do lastnih vin ter sokov iz starih visokoraslih sort jabolk. »Smo mešana kmetija in smo jo celo prilagodili na tak način, da vse produkte, ki jih proizvedemo na kmetiji, ponudimo gostu. To se pravi, to je najkrajša možna veriga,« razlaga gospodar Joško Koren. Gostom ob koncih tedna strežejo tradicionalne jedi: »Ponujamo domača kosila. Mi rečemo kosila kot pri babici, to so še tista kosila s pravimi, pristnimi okusi in sestavinami.«

28 prepoznavnih vinarjev, največjih kleti in družinskih posestev združujejo.

Čeprav so usmerjeni le v izletniški turizem brez prenočišč, privabljajo obiskovalce z vsega modrega planeta. »Danes, ko je svet ena globalna vas, nas najdejo praktično povsod. Imeli smo turiste iz Indije, Amerike ... Prav zadnji gostje iz Amerike si niso mogli predstavljati česa takšnega. Vse bi radi vedeli, kako molzemo krave, prav vse se jim je zdelo nenavadno. Izkušnja, ki je drugje zlepa ne dobijo,« ponosno dodaja Koren. Z butičnim pristopom in domačnostjo dokazujejo, da sta prav pristnost in neposreden stik z naravo tisto, kar sodobni gost v času masovnega turizma najbolj ceni. Takšnih in podobnih doživetij pa je na Štajerskem vse več. 

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