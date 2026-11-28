Mariborčani s prazničnim vzdušjem niso čakali na december niti na prvo adventno nedeljo. Mesto ob Dravi je zažarelo v soju okoli 45 kilometrov svetlobnih niti, ki bi, če bi jih raztegnili v eno samo linijo, zlahka povezale Maribor in Ptuj. Organizatorji so v sklopu Čarobnega Maribora, ki bo trajal vse do 2. januarja, pripravili več kot 200 dogodkov.

Glavni trg z Božično vasjo je namenjen predvsem druženju, kulinariki in družinskim obiskom, Trg Leona Štuklja pa je znova postal osrednje koncertno prizorišče. Za glasbeno uverturo so poskrbeli Big Band RTV Slovenija ter solisti Maja Keuc, Nina Strnad in Nejc Miklošič. V prihodnjih tednih se bodo na odru med drugimi zvrstili Manca Špik, Jet Black Diamonds, Sašo Avsenik, Tabu in Colonia. Za najmlajše bodo poskrbeli v Vetrinjskem dvoru, na Trgu svobode pa bo vse do 24. januarja delovalo drsališče. Največja vizualna atrakcija ostaja veliko panoramsko kolo na Glavnem trgu, ki skupaj s praznično smreko in mestno hišo ustvarja pravljično kuliso. Posebnost mariborskega prazničnega dogajanja je tudi bližina prizorišč, med katerimi je le nekaj minut hoje. Za popolno zimsko pravljico si organizatorji in obiskovalci zdaj želijo le še nekaj centimetrov snega.