PROMOCIJA VIN

Štajerski Pubec očaral Ljubljano (FOTO)

Festivalna dvorana je gostila največji in edini štajerski dogodek v prestolnici.
Lucija Mukenauer, 19. svečinska vinska kraljica, je zbrane očarala z nasmehom in vinom družinskega vinarstva. FOTO: MEDIASPEED.NET

Nik Goropevšek, Vina Horvat, Gregor Mulec, Vinogradništvo Mulec, in Robert Hafner, Vinarstvo Hafner, so bili polni štajerske dobrodušnosti. FOTO: MEDIASPEED.NET

K dobri hrani se prileže dobra kapljica, in to ljubiteljski kuhar Sašo Šketa in žena Neža Šketa dobro vesta. FOTO: MEDIASPEED.NET

Brina Nely Belna, 21. svečinska kraljica, je očarala Jureta Kirbiša in Matica Mačka iz zadnje sezone šova Masterchef Slovenija. FOTO: MEDIASPEED.NET

Natalija in Borut Cvetko, šefa agencije Mediaspeed, organizatorja dogodka FOTO: MEDIASPEED.NET

M. S.
 9. 11. 2025 | 13:10
Koliko štajerskih dogodkov pomnite iz Ljubljane? Morda kakšno nogometno tekmo in študentsko zabavo. Seznam je kratek, a štajerske barve že leta v prestolnici več kot dostojno zastopa eden najbolj domiselnih dogodkov, ki ima žlahtno vodilo. Povezati tiste, ki jim srce najlepše bije med štajerskimi vinogradi, promovirati njihov z veliko truda ustvarjeni pridelek in dvigniti kulturo pitja vina v državi na (še) višjo raven.

Pubec 2025, z naskokom največji štajerski dogodek v glavnem mestu, je v svoji enajsti sezoni, potem ko je vinoljubce navdušil v mariborskih Minoritih, zavzel še Festivalno dvorano in dokazal, da je žlahtna kapljica lahko doma tudi v beli Ljubljani. V Mariboru deseti, v Ljubljani pa osmi Salon štajerskih mladih vin je združil kar 18 štajerskih vinarjev pod skupno blagovno znamko.

Obeti so izjemni, saj mlada vina s svojo svežino, lahkotnostjo in aromatičnostjo napovedujejo odlično vinsko letino. Sodelovanje, skupna promocija in srčno povezovanje, ki so temelj projekta, klene štajerske vinarje povezuje v celoto že 11 let in tako ostaja unikum tovrstnih združenj, s katerimi želijo vinarji z ramo ob rami s promocijo mladih vin povečati svojo prepoznavnost ter prepoznavnost Štajerske kot vinorodnega okoliša, tako doma kot v tujini.

Borut Cvetko, pobudnik projekta in direktor agencije Mediaspeed, je poudaril pomen sodelovanja: »Pubec je postal sinonim za kakovostna mlada vina in za kolektivni duh štajerskih vinarjev. Zares sem ponosen, da smo po enajstih letih zgradili projekt, ki presega posameznike in povezuje celotno regijo. Štajerski vinarji z enotno blagovno znamko dosegajo večje uspehe na trgu – doma in v tujini. To je bil in ostaja glavni cilj projekta.« Vinarji, vključeni v projekt Pubec, vsako leto dosegajo višjo prodajo in večjo prepoznavnost, mlado vino Pubec pa kupci vse pogosteje prepoznavajo kot izvirno darilo in obvezno izbiro jesenskih dni in ob Martinovih jedeh.

Leonida Gregorič, vodja laboratorijev pri KGZS Maribor, ki že vrsto let bdi nad kakovostjo mladih vin Pubec, letošnjo letino opisuje z izjemnim navdušenjem. »Z gotovostjo lahko rečem, da je pred nami ena najboljših letin v zadnjih 30 letih. Narava je bila z nami zelo radodarna in prijazna. Vina bodo odlična – harmonična, sadna in polna življenja. Zato vsekakor priporočam, da jih poskusite, jih primerjate med seboj in se spomnite vin prejšnjih let. Razlike so tiste, ki nas učijo, koliko vsako leto pomeni in kako čarobna zna biti Štajerska v kozarcu.« Pubec se v teh dneh podaja na turnejo, in sicer bodo obiskovalci mlada vina pokušali in kramljali z vinarji še 21. novembra v ljubljanski Aleji ter 27. novembra v celjskem CityCentru.

Novice  |  Slovenija
PROMOCIJA VIN

Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
