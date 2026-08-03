Štajersko avtocesto zaradi prometne nesreče zaprli

Po poročanju prometno-informacijskega centra je nastal zastoj. Obvoz je možen med priključkoma Dramlje-Slovenske Konjice. Tudi sicer na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico - jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, občasno pa med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani. Proti Mariboru pa se kolona vozil vije med Dramljami in predorom Pletovarje.

Gneča z zastoji je tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja mimo Kozarij proti Brezovici. Na primorski avtocesti pa zastoji proti Kopru nastajajo med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Proti Ljubljani pa se kolona vozil vije pred Ravbarkomando.

Zastoji so tudi na regionalnih cestah, na cesti Škofije-Koper med priključkoma Bertoki in Koper center proti Izoli. Gneča pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Ljubljana-Brezovica.