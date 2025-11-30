Štala je bila premajhna za vse, ki jih je zanimala edinstvena tradicionalna posebnost

Člani KD Tabor Podbrezje, ki se ukvarjajo s spodbujanjem in oživljanjem kulturnega življenja in dediščine v domačem kraju, so v Štali 1894, na kmetiji Matijovc v Občini Naklo, pripravili peti simpozij Akademije Podbreška potica. Štala je bila premajhna za vse, ki so želeli biti del tradicionalnega dogodka, tokrat dveurnega programa, med katerim se je predstavil tudi operni pevec David Jagodic.

Nadev pripravijo iz suhih jabolk, hrušk viljamovk, češpelj ali tepk in jabolčnih krhljev.

Na prvem simpoziju leta 2021 so predstavili podbreško tradicionalno kulinariko, na drugem, leta 2022, lokalne blagovne znamke, na tretjem, 2023., sta etnologa dr. Herta Maurer Lausegger in dr. Janez Bogataj prikazala slovensko prehransko dediščino, lani pa so predstavili projekt Podbreška potica in hišna imena kot del naše dediščine in identitete. Letošnji simpozij, ki ga je odprl predsednik Interesnega združenja Podbreška potica Jernej Jeglič, je postavil v ospredje razmislek o slovenstvu, identiteti in razvoju podeželja.

Opravile izpit

Podbreška potica je od leta 2021 zaščitena kot zajamčena tradicionalna posebnost iz Podbrezij in mora biti skrbno pripravljena po receptu mojstric, ki kvašenemu testu dodajo enega od treh različnih nadevov: iz suhih jabolk, suhih hrušk viljamovk ali suhih tepk in jabolčnih krhljev. Mlajše podbreške gospodinje potico, ki se mora peči v posebnih potičnikih iz žgane gline, rade pripravijo tudi z nadevom iz suhih češpelj, namesto kvasa pa testu dodajo droži. »Gospodinje z nazivom mojstrice peke podbreške potice so izpit opravile pri največjih mojstrih slovenske tradicionalne kulinarike,« je poudaril Jeglič.

Na letošnjem simpoziju so med drugim prisluhnili dr. Ignaciji Fridl Jarc, filozofinji, komparativistki in literarni kritičarki, ki je v razmisleku z naslovom Biti Slovenec, misliti in živeti slovenstvo opozorila na naporna prizadevanja naših prednikov, ki so skozi stoletja ohranjali jezik in kulturo, ter jih primerjala s sodobnim, pogosto mlačnim odnosom do materinščine. Predsednica KD Tabor Podbrezje Daca Perne je podelila priznanja za najlepše urejene vrtove in domačije. Za vrtove so jih prejeli Tilka Purger, Marija in Jakob Selak ter mladi družini Zupan in Mohorič. Priznanje za najlepše domačije pa so prejeli Falentovi, Kočarjevi in Mrkovčevi.

Prejemniki priznanj za najbolj urejene hiše, vrtove in kmetije FOTO: Rok Zupan