Štanjel je bil oblit z medom (FOTO)

2. MEDNARODNI FESTIVAL MEDU

Čebelarsko društvo Kras-Brkini pripravilo 2. mednarodni festival medu. Strokovne ocenjevalce je najbolj prepričal čebelar Franc Krašna iz Budanj.

Staro kraško naselje Štanjel je zadnjo septembrsko nedeljo zaživelo v zlato-sladkem sijaju, saj je tam potekal 2. mednarodni festival medu, ki je ob čebelarjih privabil obiskovalce od blizu in daleč, šolarje in njihove starše, ljubitelje narave. Dogodek, ki ga je pripravilo Čebelarsko društvo Kras-Brkini, je bil prava paša za oči pa tudi za brbončice. Na ocenjevanje je prispelo največ gozdnega medu. Festival se je začel z medeno tržnico pred grajskim dvoriščem. Še posebno so se izkazali učenci OŠ Antona Šibelje Stjenka iz Komna pod vodstvom mentoric Agate Perdec in Mirjam Rončel ter OŠ ...