Stara vlada razpada, sekretarji odhajajo: razrešeni Petra Bezjak Cirman, Melita Gabrič ...

Poleg seznanitve z odstopoma državnih sekretarjev na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urbana Kodriča in ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tine Seršen, so razrešili tudi državno sekretarko na zunanjem ministrstvu Melito Gabrič. Kot je še razvidno s spletnih strani vlade, je na dopisni seji razrešila Barbaro Goričan s položaja generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter za vršilko dolžnosti imenovala Polono Obrč. Vlada je razrešila še Petro Bezjak Cirman s položaja direktorice vladnega urada za komuniciranje (Ukom) in za vršilko dolžnosti imenovala Špelo Vovk.

Mandat državnih sekretarjev je vezan na mandate ministrov, tako bo vsem aktualnim državnim sekretarjem funkcija prenehala z imenovanjem nove vladne ekipe. Ta bo imela tudi možnost, da v letu dni brez razloga zamenja predstojnike državnih organov in direktoratov. Zakon o javnih uslužbencih namreč določa, da lahko funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva in načelnika upravne enote ne glede na razlog. Razrešitev po tej določbi je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Med prvimi menjavami je pričakovati tudi spremembe na čelu Ukoma.