POLICISTA NA OBISKU V DSO GORNJA RADGONA

Starejši so ogroženi na vozičkih, zlasti kot pešci, kolesarji ali mopedisti (FOTO)

Kako je s prometno varnostjo starejših državljanov?
Zanimivega izobraževanja se je udeležilo lepo število starejših občanov. FOTO: Oste Bakal

O. B.
 10. 3. 2026 | 17:27
 10. 3. 2026 | 17:27
6:18
V Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona, kjer poleg različnih kulturnih, športnih, družabnih in zabavnih dogodkov ter prireditev, pogosto za svoje stanovalce organizirajo tudi ustrezna usposabljanja in izobraževanja. Tako so tudi v teh deževno – snežnih dnevih pripravili zanimivo preventivno izobraževanje na temo Starejši v prometu. Da je šlo za aktualno tematiko potrjuje tudi dejstvo, da se je zbralo presenetljivo lepo število stanovalcev, zraven pa tudi njihovi svojci, prostovoljci, zaposleni, predstavniki CSD in drugi občani. Po pozdravnem nagovoru direktorice DSO GR, dr. Suzane Bračič Arcet, sta izobraževanje, kjer so ju stanovalci veliko spraševali, med prijetnim pogovorom in razumevajoče izvedla mag. Karel Reihs, vodja oddelka za cestni promet v Sektorju uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota in Boštjan Živko, vodja policijskega okoliša Gornja Radgona.

Oba sta starejšim besedno ter preko video posnetkov in fotografij, spregovorila predvsem o varnosti v prometu, kjer osebe nad 65 let starosti sodijo med najbolj ogrožene udeležence v prometu. Med prijetnim klepetom in druženjem sta se policista dotaknila tudi premoženjskih kaznivih dejanj, ki jih ne manjka in jasno je, da so tudi nepridipravi vedno bolj „inovativni“. Pozabili niso niti na nasilje nad starejšimi ipd. Za starejše, ki se še vozijo pa je bilo videti, da so največji izziv krožišča, katerih je v zadnjih letih vedno več in so vedno bolj zapletena, tudi na slovenskih prometnicah. Vodja policijskega okoliša Boštjan Živko je starostnikom podelil tudi prospekte in kataloge s policijskimi nasveti, ki bodo stanovalcem doma gotovo dobrodošli, ter odsevnike za sprehode v temi. Mag. Karel Reihs je predstavil tudi statistične podatke prometnih nesreč, poškodb, smrti, ki za zadnjih nekaj leta kažejo, da so prav starejši pogosto med najbolj ogroženimi skupinami udeležencev v prometu.

Gornja Radgonastarejši voznikiprometstarostnikistarejšiupokojencipolicist
