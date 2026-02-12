  • Delo d.o.o.
VARNOST NA SPLETU

Starejši vedno pogosteje žrtve izsiljevanja, mladi pa vplivnežev

Kljub vse večji iznajdljivosti goljufov spletno nakupovanje ostaja stabilno.
Ker starejši bolj zaupajo institucijam, kot so policija in banke, so lahko dovzetnejši za različna phishing sporočila, prek e-pošte in SMS-sporočil. FOTO: Blaž Samec

Ker starejši bolj zaupajo institucijam, kot so policija in banke, so lahko dovzetnejši za različna phishing sporočila, prek e-pošte in SMS-sporočil. FOTO: Blaž Samec

Pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov je treba misliti na vse generacije. FOTO: Blaž Samec

Pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov je treba misliti na vse generacije. FOTO: Blaž Samec

Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine. FOTO: Getty Images

Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine. FOTO: Getty Images

Ker starejši bolj zaupajo institucijam, kot so policija in banke, so lahko dovzetnejši za različna phishing sporočila, prek e-pošte in SMS-sporočil. FOTO: Blaž Samec
Pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov je treba misliti na vse generacije. FOTO: Blaž Samec
Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine. FOTO: Getty Images
Andreja Žibret Ifko
 12. 2. 2026 | 05:41
4:47
A+A-

Spletne prevare imajo lahko hude posledice za posameznika, velikokrat tudi za širšo družino in bližnje. Ob nedavnem dnevu varne rabe interneta, ki je letos osredotočen na potrošnike na spletu, v Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-Cert na prvem mestu izpostavljajo finančno škodo. Po podatkih slovenske policije je celoten znesek prijav kaznivih dejanj spletnih goljufij lani znašal 40,4 milijona evrov, kar je za tretjino več kot leta 2024. V SI-Certu incidente prijavljajo podjetja in fizične osebe. Iz prejetih prijav lahko razberejo, da so starejši uporabniki pogosteje žrtve izsiljevanja, je povedala Jasmina Mešić iz SI-Certa. Glede na sporočene prijave je povprečno oškodovanje v ljubezenski prevari, pri kateri so žrtve predvsem starejše vdove, znašalo 17.000 evrov.

Največ kupujejo oblačila in obutev, sledi kozmetika, izdelki za šport in prosti čas.

Ker starejši bolj zaupajo institucijam, kot so policija in banke, so lahko dovzetnejši za različna phishing sporočila, prek e-pošte in SMS-sporočil, v katerih napadalci zlorabljajo imena in logotipe znanih institucij ter pozivajo k vpisu gesel ali podatkov kreditnih kartic. Veliko je lažnih sporočil policije, da bodo proti vam sprožili sodni pregon, na primer zaradi pornografije, ali klicev prevarantov pod pretvezo kriptoinvesticij. Kličejo, da imate na svojem računu bitcoine, glavni namen klica pa je kraja denarja z žrtvinega računa in nato dvojna prevara s povračilom sredstev, ko žrtev išče pomoč pri povračilu izgubljenega denarja. Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine, ki zlorabljajo imena slovenskih lekarn ter prodajajo zdravila neznanega in nenadzorovanega izvora. Starejši uporabniki so izpostavljeni tudi globokim ponaredkom, ki zlorabljajo identiteto slovenskih zdravnikov. Prodajajo čudežne medicinske pripomočke in prehranske dodatke, ki so lahko celo škodljivi za zdravje. Takšni posnetki so vse bolj prepričljivi, pravijo v SI-Certu.

Pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov je treba misliti na vse generacije. FOTO: Blaž Samec
Pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov je treba misliti na vse generacije. FOTO: Blaž Samec

Kljub vse večji iznajdljivosti spletnih goljufov spletno nakupovanje ostaja stabilno in razširjeno, opažajo na agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos). Leta 2024 je bilo na trgu poštnih storitev prenesenih skupno 37,8 milijona paketov, to je za 98 odstotkov več kot leta 2019, količina pisemskih pošiljk pa se je od leta 2019 zmanjšala za več kot 40 odstotkov. Pogosti uporabniki spleta so lani v povprečju za posamezen spletni nakup porabili 52 evrov, kar je nekoliko manj kot leto prej, ko so namenili 56 evrov, je pokazala zadnja raziskava, ki so jo opravili oktobra lani, sodelovalo pa je tisoč anketirancev. Reklamacijo ali pritožbo zaradi težav pri dostavi je vložilo deset odstotkov spletnih potrošnikov, področje reklamacij pa je še vedno pomemben izziv za ponudnike storitev, ugotavljajo v Akosu.

Hitre odločitve

Tudi slovenski najstniki so izpostavljeni vsem tveganjem, ki jih spletno nakupovanje prinaša, na spletu jih nakupuje že kar 77 odstotkov, opozarjajo na točki ozaveščanja o varni rabi interneta Safe.si. Spremljajo ponudbo spletnih trgovin in iščejo čim ugodnejše cene. Nanje vplivajo tudi različni vplivneži in vplivnice, kar lahko vodi v nepremišljene nakupe. Kar osem odstotkov srednješolcev in 19 odstotkov osnovnošolcev priznava, da ne znajo ločiti oglasov od vsebin. Danes ob 18. uri bodo v sodelovanju s SI-Certom izvedli brezplačni spletni seminar za starše: Otroci in varno spletno nakupovanje.

40,4 milijona evrov je bil lani znesek prijav kaznivih dejanj spletnih goljufij.

»Digitalno potrošniško okolje je zasnovano tako, da spodbuja hitre odločitve, impulzivne nakupe in nenehno potrjevanje pogojev, ki jih uporabniki pogosto ne preberejo v celoti. Starejši se v takšnem okolju pogosto znajdejo pod pritiskom, kar povečuje tveganje, da sprejmejo odločitve, ki jih pozneje finančno ali čustveno obremenjujejo. Naše poslanstvo je, da jim pomagamo razumeti digitalni potrošniški svet, jih opremimo z znanjem in jim povrnemo samozavest pri uporabi tehnologije,« je poudarila Ana Pleško, direktorica Simbioze. Dodaja, da nas letošnji dan varne rabe interneta opominja, da moramo pri razvoju digitalnih storitev in ozaveščanju uporabnikov misliti na vse generacije, tudi na starejše: »Le s prilagojenimi vsebinami, podporo in medgeneracijskim sodelovanjem lahko zagotovimo, da v digitalnem svetu nihče ne bo ostal sam, zmeden ali izpostavljen tveganjem.«

Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine. FOTO: Getty Images
Velik problem so tudi številne lažne spletne trgovine. FOTO: Getty Images

spletne prevarespletno nakupovanjevarnost na spletuvarni na internetu
