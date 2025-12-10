Stari, a nepogrešljivi: Slovenija polna traktorjev, starejših od 20 let

Traktor je simbol modernizacije in velike spremembe v načinu obdelave zemlje. Konec 18. stoletja in v 19. stoletju, ko se je začela industrijska revolucija, je človeštvo z izumom parnega stroja dobilo možnost, da nadomesti svojo in živalsko silo z močjo pare. Prvi traktorski stroji, ki so bili pravzaprav parni vlečni stroji, so se pojavili okoli leta 1868, ko so manjše parne lokomobile prilagodili za vleko namesto konj.

Beseda traktor izvira iz latinske besede trahere, ki pomeni vleči ali potegniti. Samostalnik tractor, ki v angleščini pomeni tisti, ki vleče, so konec 19. stoletja začeli uporabljati v ZDA, od tam pa se je izraz razširil po Evropi; tudi v slovenščino.

Bubba, izdelan leta 1920 v Italiji, je najstarejši ohranjeni traktor v zbirki Tehničnega muzeja Slovenije v Bistri. FOTO: TMS

Pravi prelom je prinesel razvoj motorjev z notranjim izgorevanjem. Ameriški izumitelj John Froelich je leta 1892 sestavil prvi traktor, ki ga je poganjal enovaljni bencinski motor, nameščen na podvozje, in je bil sposoben tako vleke kot pogona strojnih naprav. Froelichov traktor je imel vso ključno funkcionalnost: premikanje naprej in nazaj, pogon kosilnic in predvsem veliko večjo varnost ter praktičnost kot parni stroji. Na prelomu v 20. stoletje so zlasti v ZDA tako začeli nastajati in se komercializirati vse bolj praktični in cenovno dostopni traktorji. Začela se je masovna mehanizacija, konjske vprege pa so počasi izginile s polj.

Traktorji so postali nosilci kmečkega dela, pridelave hrane in modernizacije podeželja. Še zlasti po drugi svetovni vojni so postali nepogrešljivi.

Slovenska realnost

Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji konec leta 2022 registriranih več kot 119.000 traktorjev. Podatek, da ima v povprečju vsak 17. prebivalec doma traktor, nas uvršča med države z najvišjo gostoto traktorjev na prebivalca na svetu. V EU smo celo na prvem mestu (56 traktorjev na 1000 prebivalcev) in tako prava traktorska velesila. V EU je namreč 21,2 traktorja na 1000 prebivalcev; za nami so Avstrija s 40,7 traktorja na 1000 prebivalcev, Poljska s 35,9, Italija z 29,2, Francija z 21 in Nemčija z 12. V Veliki Britaniji je to razmerje 8,4 na 1000 prebivalcev.

Stroji tudi pri nas povečujejo storilnost in učinkovitost, po nekaterih podeželskih predelih pa so tudi vsakdanja prevozna sredstva ter pomagajo pri naravnih nesrečah, vzdrževanju cest, brežin in zimskem pluženju. Poseben vpliv na tolikšno število ima tudi struktura slovenskega kmetijstva, za katerega so značilne majhne parcele, razdrobljene posesti in veliko število samostojnih kmetov. V državah z večjimi kmetijami je traktorjev na prebivalca manj. V Sloveniji pa prihaja prav zaradi manjših kmetij in potrebe po lastnem stroju do tako visokih številk.

Po zadnjih podatkih je bilo v Sloveniji konec leta 2022 registriranih več kot 119.000 traktorjev. FOTO: Tomaž Poje

Veliko slovenskih traktorjev je starih; povprečna starost je kar 20,6 leta, kar vpliva na njihovo učinkovitost, varnost in okoljsko sprejemljivost. Tehnološki razvoj traktorjev je hiter in primerljiv z avtomobilsko industrijo, številni slovenski kmetje pa uporabljajo stroje iz zadnjih desetletij prejšnjega stoletja, ki so lahko nevarni. Nekateri še vedno nimajo zaščitnega loka, kabine ali varnostnega pasu – opreme, ki ob prevračanjih, najpogostejši traktoristični nesreči, rešuje življenja.

Naš ponos

Traktor ni samo delovni stroj, postal je del kulturne in tehnične dediščine. Številna društva ljubiteljev stare kmečke in kmetijske mehanizacije zbirajo, obnavljajo, razstavljajo stare traktorje ter drugo mehanizacijo. Za mnoge imajo takšni stroji sentimentalno vrednost in pomembno mesto v zgodovini slovenskega kmetijstva.

Srečanja starodobnih traktorjev in prireditve ljubiteljev stare kmečke tehnike so tako izjemno priljubljena. Lastniki in restavratorji ponosno razstavljajo svoje stroje, iščejo rezervne dele po svetu, izmenjujejo znanje, organizirajo panoramske vožnje in prikaze tradicionalnih kmečkih opravil. Za številne udeležence so ti dogodki veliko več kot nostalgija – predstavljajo način ohranjanja vezi s preteklostjo, prenos znanja na mlajše generacije in krepitev lokalnih tradicij. Traktor je tudi z vidika dediščine zato most med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.