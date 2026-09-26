Starodavno svetišče pod Špikom skrivnostno izginilo (FOTO)

MEGALITOV NI VEČ

Raziskovalec Dimitrij Kebe je doživel šok, obrednih megalitov ni več. Odkril jih je pred 27 leti in pravi, da so starejši od Stonehengea.

Ljubiteljski zgodovinar in arheolog z Vrhnike Dimitrij Kebe se že desetletja ukvarja z raziskovanjem ostankov prazgodovinskih svetih krajev naših prednikov. Njegovo najodmevnejše odkritje je megalitsko svetišče pod goro Špik, za katero meni, da ga ni ustvarila narava, ampak so ga pred 10.000 leti, torej še pred Stonehengeom, postavili naši daljni predniki. Na območju krnice in bivaka Pod Srcem je našel tako imenovani obredni trojak – oltar, kamniti krog in kamnitega malika, poleg tega še skalne gomile in menhirje. Nižje, na planini Jasenje, je poleg menhirjev odkril še kamniti stol in kamnito ...