Starše malih bolnikov pustili na cedilu

Društvo Viljem Julijan je na ministra in vlado naslovilo pobudo za zvišanje denarnega nadomestila za starše, ki skrbijo za trajno bolnega otroka.
Galerija
Nina in Gregor Bezenšek, starši preminulega Viljema Julijana, ter Ana Jerak in Metteo Zudich, starši malega Krisa FOTO: Roman Šipić
V minulem tednu smo obeležili svetovni dan redkih bolezni, namenjen večanju zavesti o redkih boleznih in njihovi problematiki. Nekaterim žalostnim zgodbam otrok in njihovih družin smo lahko prisluhnili tudi v medijih, kjer pride v ospredje predvsem dobrodelnost državljanov ob zbiranju finančne pomoči za razne operativne posege ali draga zdravila, kot se je denimo to zgodilo v primeru malega Krisa.
Zadeve je treba urediti, da nam ne bo treba več zbirati zamaškov, pravijo v Društvu Viljem Julijan. FOTO: Facebook
A, kot ugotavljajo v Društvu Viljem Julijan, društvu za pomoč otrokom z redkimi ...