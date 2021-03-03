Starše malih bolnikov pustili na cedilu

ŽALOSTNE ZGODBE

Društvo Viljem Julijan je na ministra in vlado naslovilo pobudo za zvišanje denarnega nadomestila za starše, ki skrbijo za trajno bolnega otroka.

V minulem tednu smo obeležili svetovni dan redkih bolezni, namenjen večanju zavesti o redkih boleznih in njihovi problematiki. Nekaterim žalostnim zgodbam otrok in njihovih družin smo lahko prisluhnili tudi v medijih, kjer pride v ospredje predvsem dobrodelnost državljanov ob zbiranju finančne pomoči za razne operativne posege ali draga zdravila, kot se je denimo to zgodilo v primeru malega Krisa. Zadeve je treba urediti, da nam ne bo treba več zbirati zamaškov, pravijo v Društvu Viljem Julijan. FOTO: Facebook A, kot ugotavljajo v Društvu Viljem Julijan, društvu za pomoč otrokom z redkimi ...