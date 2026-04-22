Slovenske šole poslale resno opozorilo staršem: »Preglejte domače igrače!«

Na nas se je obrnila bralka iz Domžal in nam posredovala sporočilo, ki ga je dobila iz osnovne šole, ki jo obiskuje njena hčerka. Obvestilo ima naslov Igrače s peskom lahko vsebujejo azbest.

V več evropskih državah so v nekaterih barvnih, čarobnih in kinetičnih peskih ter raztegljivih antistres igračah s peskom v notranjosti potrdili prisotnost azbesta in izdelke odpoklicali. Podobne igrače (barvni pesek za ustvarjanje in dekoracijo, s peskom napolnjene figurice, pesek za posip na nalepke) prodajajo tudi pri nas, pogosto pod različnimi imeni in iz neznanih virov, dve sta bili že uradno odpoklicani.

Azbest je rakotvorna snov 1. skupine brez varne meje izpostavljenosti, posebej nevarna za otroke. »Preglejte domače igrače s peskom, ostanke peska z vseh površin obrišite z vlažno krpo (nikakor ne sesajte) in krpo zavrzite. Ob najmanjšem dvomu izdelek odstranite iz uporabe ter pri novih nakupih izbirajte le jasno označene, preverjene igrače,« so navedli v opozorilu.

Svetujejo previdnost že pred javno objavo rezultatov analiz

Po zagotovilu Zdravstvenega inšpektorata RS je analiziranje izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu, še v postopku. Zato priporočajo vnaprejšnjo previdnost že pred javno objavo rezultatov analiz. Pri azbestu ima namreč smisel samo preventiva – igrače, v katerih je azbest, so nevarne in tja, kjer so otroci, ne sodijo, so še poudarili.

Sporočilo sta posredovala Klinični inštitut za medicino dela UKC Ljubljana oziroma zanj prof. dr. Metoda Dodič Fikfak ter Zveza potrošnikov Slovenije v sodelovanju Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje.