Namerno ogrožajo zdravje otrok! Starši, ki zavračajo cepljenje v Sloveniji, po potrdila v Avstrijo

LAŽNA POTRDILA O CEPLJENJU

Pediatri na to opozarjajo že več let, NIJZ zadevo prijavil policiji.

»Pediatri tovrstne primere zaznavamo več let, in to po vsej državi,« nam je Denis Baš, dr. med., spec. ped., iz Zdravstvenega doma Kamnik, povedal v povezavi z nalepkami v cepilni knjižici, ki naj bi dokazovale, da je bil otrok cepljen v Avstriji, čeprav ga starši v Sloveniji niso hoteli cepiti. Povedal je še, da so pediatri zaradi tega obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ta pa je zadevo prijavil policiji. Pediatrinja Alenka Rus iz Zdravstvenega doma Ljubljana, aktualna pediatrinja leta, je na četrtkovi tiskovni konferenci NIJZ pred svetovnim tednom cepljenja, ki bo zadnji ...