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VRTEC POD GRADOM

Starši ogorčeni zaradi zaprtja vrtca, oglasil se je Janković! Razkrili tudi, čemu bo objekt v prihodnje namenjen

Občina stavbo namerava preurediti v stanovanjski objekt za reševanje stanovanjske stiske mladih.
Simbolična fotografija. FOTO: Cdc Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Cdc Unsplash
N. P.
 2. 7. 2026 | 10:25
4:20
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V Mestni občini Ljubljana (MOL) se po letih nenehne rasti in širjenja vrtčevskih kapacitet soočajo z novim trendom: otrok je vse manj. Medtem ko so po letu 2008 zaradi priseljevanja in visoke rodnosti odprli kar 3000 dodatnih mest, je danes slika obrnjena, so sporočili za Slovenske novice. Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL so nam pojasnili, da se število vpisanih otrok opazno zmanjšuje. Če je bilo v šolskem letu 2018/19 v ljubljanskih javnih vrtcih več kot 13.500 otrok, jih je v letu 2025/26 le še slabih 12.200. To pomeni kar 47 oddelkov in skoraj 1400 otrok manj.

Sestanki s starši

Vsa dejstva o zaprtju in selitvi so staršem pojasnili na sestankih vseh štirih oddelkov enote Pod Gradom. Vodstvo vrtca jim je osebno predstavilo nove lokacije, ki jih bodo obiskovali njihovi otroci.

»Po povečevanju mreže vrtcev in oddelkov v preteklih letih se po letu 2020 število oddelkov v vseh vrtcih zmanjšuje zaradi manjše rodnosti in prilagaja dejanskim potrebam in aktualnim demografskim trendom,« so zapisali na občini. Jeseni pričakujejo še dodatnih 250 otrok manj, zato bodo vrtci ponovno zmanjšali število oddelkov.

Zapiranje enote Pod Gradom zaradi vlage in plazov

Zaradi upada vpisa na občini postopoma zapirajo manj primerne prostore, predvsem igralnice v stanovanjskih blokih, ki nimajo ustreznih igrišč. Tokrat pa je predvideno popolno zaprtje enote Vrtca Pod Gradom na Ulici na Grad 2a. Enota ima prostora za osem oddelkov, a je zaradi nizkega vpisa večina prostorov samevala, za prihajajoče šolsko leto pa je ostalo le še za tri do štiri oddelke otrok, so sporočili z občine.

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Poleg praznih igralnic stavbo pestijo resne prostorske in varnostne težave. Kot sporočajo z MOL, je objekt lociran »na strmem grajskem pobočju s statičnimi težavami stavbe in pobočja, s težavnim strmim dostopom za matere z vozički, posledično ima stalne težave z vlago, električnimi vodi, zamakanjem in drsenjem zemljine z grajskega pobočja na stavbo in igrišče.« 

Preostale otroke bodo premestili na druge lokacije (Prule, Poljanska cesta in Strossmayerjeva ulica). Vodstvo vrtca starše pomirja, da so otroke razporedili v skupine tako, da gredo na novo lokacijo skupaj z vsaj eno vzgojiteljico ali pomočnico, ki jo že poznajo, prav tako so pazili, da bratov in sester ne bi ločevali.

Ni bilo čez noč

Stavba na Ulici na Grad 2a ni bila izbrana za zaprtje čez noč. Zaradi vseh omenjenih infrastrukturnih težav in drsenja zemljine je bila ta enota že pred petimi leti predvidena kot prva na seznamu za morebitno zaprtje, če bi vpis v prihodnje upadel.

Namesto igralnic javna stanovanja

Prazna stavba na grajskem pobočju pa ne bo ostala dolgo zapuščena. Občina jo namerava preurediti v stanovanjski objekt za reševanje stanovanjske stiske mladih. Javni stanovanjski sklad je že pripravil prvo oceno, po kateri bo tam mogoče urediti 13 javnih najemnih stanovanj. Ker je dostop do objekta strm in zapleten, bo veljal poseben pogoj: stanovanja bodo namenjena mladim Ljubljančanom, ki nimajo avtomobila.

Ali gre za politična obračunavanja?

Na MOL zagotavljajo, da so vse odločitve sprejeli izključno na podlagi predpisanih normativov in dejanskega upada števila otrok, zato obžalujejo, da je ta tema postala tarča kritik. »Obžalujemo, da je odločanje o racionalni mreži vrtcev, o povečevanju in zmanjševanju oddelkov glede na vpis in potrebe, ki ga izvajamo že vrsto let, letos v predvolilnem času postalo predmet političnih obračunavanj, saj vrtec ne more in ne sme biti predmet nikakršne politike,« so jasni na občini.

Ob tem dodajajo, da njihovo skrb za starše dokazuje tudi dejstvo, da »kot edina mestna občina nismo povečali cen za starše že od 1. 10. 2023 dalje, in imamo najnižje cene za starše«, vse višje stroške delovanja pa v celoti pokrivajo iz občinskega proračuna.

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