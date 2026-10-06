Starši, pozor: država bi ukinila plačevanje vrtcev, razkrili so prvi možni datum

Eden večjih mesečnih stroškov slovenskih družin bi lahko kmalu izginil. Na ministrstvu za izobraževanje napovedujejo postopno uvedbo brezplačnih javnih in zasebnih vrtcev, država pa naj bi prevzela del stroška, ki ga zdaj plačujejo starši. Če bo šlo vse po načrtih in bo v proračunu dovolj denarja, bi se to lahko zgodilo septembra 2028.

Plačilo vrtca danes za številne družine pomeni občuten poseg v domači proračun. Zneski so odvisni od dohodkovnega razreda in občine, starši pa mesečno odštejejo od nekaj deset do več sto evrov. Prav to breme želi država v prihodnje odpraviti.

September 2028?

Državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je za 24ur.com pojasnila, da je časovnica močno odvisna od finančnega stanja države. Trenutno se pripravlja proračun za leti 2027 in 2028, sama pa upa, da bi brezplačni vrtci lahko zaživeli z začetkom septembra 2028.

Država bi prevzela račun staršev

Načrt predvideva, da bi država prevzela tisti del cene vrtca, ki ga danes plačujejo starši. Občine bi še naprej krile svoj del stroškov. Cilj ukrepa naj bi bil predvsem razbremeniti družinske proračune, hkrati pa spodbuditi rodnost. Na ministrstvu računajo, da bi brezplačen vrtec pomenil pomembno pomoč predvsem družinam, ki za varstvo otrok vsak mesec plačujejo več sto evrov.

V Sloveniji vrtec nikoli ni bil brezplačen za vse otroke in vse starše. Je pa bila v preteklosti uvedena oprostitev plačila za določene otroke. Ključni datum je 1. september 2008. Takrat je začela veljati ureditev, po kateri so bili starši, če so imeli v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, za mlajšega oziroma mlajše otroke oproščeni plačila vrtca. Za starejšega otroka so plačevali za en plačilni razred manj. Ta ugodnost je bila nato v času varčevalnih ukrepov leta 2012 ukinjena oziroma spremenjena. Zakon je določil, da pravica do brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnjega otroka preneha po uveljavitvi nove ureditve. Pozneje je država brezplačnost za nekatere družine znova razširila. Od 1. septembra 2021 velja, da je drugi otrok, ki je hkrati z drugim otrokom iz iste družine vključen v vrtec, oproščen plačila, prav tako so plačila oproščeni tretji in nadaljnji otroci pod pogoji iz zakona.

A prav pri denarju se lahko še zaplete. V Skupnosti občin Slovenije namreč opozarjajo, da uvedba brezplačnih vrtcev občinam ne sme prinesti novih finančnih bremen. Njihov predsednik Nejc Smole poudarja, da nekatere občine že zdaj za predšolsko vzgojo namenjajo tudi do petine svojega proračuna.

Brezplačni vrtci bi lahko prinesli še večji vpis

Občine pričakujejo, da bi brezplačni vrtci povečali zanimanje za vključevanje otrok v predšolsko vzgojo. To pa bi lahko pomenilo potrebo po dodatnih oddelkih, novih prostorih in investicijah. Prav zato bodo morale država in občine poiskati dogovor tudi o financiranju morebitnega širjenja vrtčevskih zmogljivosti. Na ministrstvu za zdaj priznavajo, da načrt še ni dokončen. Podrobnosti financiranja in potrebne zakonske rešitve naj bi pripravili v prihodnjih mesecih.

Tako september 2028 za zdaj ostaja cilj, ne pa še zagotovljen datum. Kot je poudarila Škrinjarjeva, bo veliko odvisno predvsem od tega, koliko denarja bo država lahko namenila projektu.