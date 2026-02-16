  • Delo d.o.o.
PIKAPOLONICA

Starši pozor: nevaren otroški kostum umaknjen s polic

Izdelek so odpoklicali, saj obstaja nevarnost, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja.
Odpoklicani izdelek Otroški pustni kostum, pikapolonica. FOTO: Sta
Odpoklicani izdelek Otroški pustni kostum, pikapolonica. FOTO: Sta
STA, N. P.
 16. 2. 2026 | 16:59
 16. 2. 2026 | 17:00
0:45
Hofer je iz prodaje odpoklical izdelek Otroški pustni kostum, pikapolonica, proizvajalca Lily & Dan. Izdelek so odpoklicali, saj obstaja nevarnost, da se ježek odlepi, kar lahko privede do zaužitja. Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, tudi brez predložitve računa. Sporočajo tudi, da to opozorilo še ne pomeni, da je odstopanje od pričakovane kakovosti izdelka povzročil proizvajalec ali prodajalec.

 

