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NOVO ŠOLSKO LETO

Starši, pripravite denarnice: razlike v stroških šolskih potrebščin med šolami so ogromne

Delovni zvezki za učence četrtega razreda bodo odslej brezplačni, vendar starše še vedno čakajo številni drugi izdatki. »«
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 
Fotografija je simbolična. FOTO: Marko Feist 
STA, A. G.
 19. 8. 2026 | 13:17
 19. 8. 2026 | 13:17
5:47
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Poleg šolske torbe in šolskih potrebščin velik delež stroška nakupov pred začetkom novega šolskega leta predstavljajo delovni zvezki. Ti lahko za posamezen razred stanejo od nekaj deset do več kot sto evrov, odvisno od izbire šole. Tako kot za učence prvih treh razredov osnovne šole pa bodo od letos delovni zvezki brezplačni tudi za četrtošolce.  V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) so pozdravili novost brezplačnih učnih gradiv za četrtošolce, ki jo prinaša novi pravilnik o učbeniškem skladu. »Gre za korak v smeri dejansko brezplačne osnovne šole, za kar se starši zavzemamo že od ustanovitve zveze leta 2011. Želimo si, da bi se ta praksa postopno razširila tudi na višje razrede, vendar mora biti širitev podprta z realnim financiranjem in ne sme potekati na račun kakovosti gradiv,« je za STA opozorila predsednica ZASSS Lara Romih.

V višjih razredih osnovne šole si namreč lahko učenci učbenike izposodijo v šoli, delovne zvezke pa kupijo starši. Seznami gradiv, ki jih učenci potrebujejo v posameznem razredu, pa se razlikujejo, saj je njihova izbira v domeni šole oz. kolektiva učiteljev, potrdi pa jo svet staršev. Tako se od šole do šole razlikuje tudi strošek za njihov nakup.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v času prejšnje vlade tako tudi z namenom zmanjšanja razlik v cenah kompletov učnih gradiv med posameznimi šolami spomladi sprejelo smernice za potrjevanje učnih gradiv, ki določajo vrste učnih gradiv, ki jih je smiselno predpisati za posamezen predmet. Tedanji minister Vinko Logaj je pred sprejetjem smernic izpostavil, da so po analizi slovenskih šol razlike v ceni, ki jo za komplete učnih gradiv plačujejo starši, v razmerju 1 proti 6,6.

Na tolikšne razlike v najmanjših in najvišjih stroških za učna gradiva, ki bremenijo starše, opozarjajo tudi v ZASSS, kjer pozdravljajo cilj zmanjševanja razlik. »Za prihajajoče šolsko leto še ne opažamo večjih sprememb v količini gradiv oziroma znižanja razlik med šolami. Gre za prehodno obdobje, ki naj bi trajalo tri leta, založniki pa so imeli za pripravo novih gradiv malo časa. Zato bi bilo prezgodaj trditi, da se razlike med šolami že zmanjšujejo. Učinek bo mogoče pošteno oceniti šele po zaključku uvajanja,« je pojasnila Romih. Spremembe na področju učnih gradiv namreč sledijo tudi postopnemu uvajanju novih učnih načrtov, ki se bo začelo v novem šolskem letu.

Iz seznamov učnih gradiv in potrebščin, ki jih osnovne šole objavljajo na spletu, izhaja, da se cena učnih gradiv, ki jih kupijo starši, pri nekaterih giblje denimo okoli 30 ali 40 evrov, pri nekaterih pa preseže sto evrov. V 2. OŠ Slovenska Bistrica šestošolci denimo glede na objavljen seznam poleg učbenikov, ki si jih lahko izposodijo v šolskem učbeniškem skladu, potrebujejo le še delovni zvezek oz. vadnico za slovenščino, ki glede na objavljene cene spletnih knjigarn stane 8,5 evra, v več drugih šolah pa cena potrebnih delovnih zvezkov za 6. razred znaša denimo 80 evrov. Na nekaterih šolah stroški za nakup delovnih zvezkov v posameznem razredu tudi presežejo sto evrov.

Nakup delovnih zvezkov na spletu, po torbo, zvezke in pisala v trgovino

Razlike med šolami so tudi v seznamih potrebščin, kot so zvezki, pisala in druge potrebščine, strošek za posamezni razred se večinoma giblje med 40 in 100 evri. Medtem ko nekatere šole na sezname uvrstijo tudi vse potrebščine za pouk likovne umetnosti in tehnike, nekatere šole materiale nabavijo same in jih naknadno zaračunajo staršem.

Izbira šolske torbe pa je večinoma prepuščena staršem in učencem, ki lahko na trgu najdejo raznoliko ponudbo. Kot so za STA pojasnili v Mladinski knjigi, se cene torb za prvošolce gibljejo približno od 60 do 290 evrov. V višjem cenovnem razredu so kakovostne, ergonomske, lahke in funkcionalne torbe, ki so pogosto del večdelnih kompletov, tako da poleg torbe vključujejo še peresnice, vrečko za copate, LED-lučke in okrasne našitke.

Cene šolskih nahrbtnikov za učence višjih razredov osnovne šole in srednješolce pa se gibljejo približno od 30 do 130 evrov. »V tej kategoriji je večji poudarek na praktičnosti, funkcionalnosti, vzdržljivosti in sodobnem dizajnu, pri izbiri pa imajo pogosto pomembno vlogo tudi želje in preference mladostnikov,« so dodali.

V Mladinski knjigi ugotavljajo, da ob možnosti spletnega nakupa šolskih potrebščin ravno pri nakupu šolske torbe kupci izrazito raje obiščejo fizično trgovino, saj želijo preveriti velikost, težo, notranjo razporeditev in torbo tudi pomeriti. Tudi zvezke, pisala, barvice, peresnice in podobne izdelke želijo videti, otipati in primerjati, pogosto pa pri izbiri sodelujejo tudi otroci. »Nakup šolskih potrebščin je za številne družine dogodek, ne zgolj opravilo. Otroci pogosto aktivno sodelujejo pri izbiri, zato je obisk trgovine del priprav na novo šolsko leto,« so navedli.

Pri nakupu delovnih zvezkov pa se kaže nekoliko drugačen vzorec, gre za praviloma načrtovan in jasno opredeljen nakup. »Zato jih kupci radi naročajo prek spleta, saj lahko celoten komplet hitro in enostavno naročijo na enem mestu, brez iskanja posameznih naslovov v trgovini,« so pojasnili. Fizično trgovino po njihovih navedbah obiščejo tisti, ki želijo pomoč pri preverjanju seznama, svetovanje ali želijo celoten nakup šolskih potrebščin opraviti na enem mestu.

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