  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FENOMENI

Statistika ne laže: avtomatski menjalniki zmagujejo

Nekoč v manjšini in le v dragih avtomobilih, danes skoraj množični, tudi zaradi spremembe pogona.
Samodejni menjalniki so tudi pri nas vse bolj razširjeni. Pogosto se vozni programi (naprej, nazaj, nevtralno, park) upravljajo z ročico na sredinskem delu armaturne plošče. Fotografije Gašper Boncelj
Samodejni menjalniki so tudi pri nas vse bolj razširjeni. Pogosto se vozni programi (naprej, nazaj, nevtralno, park) upravljajo z ročico na sredinskem delu armaturne plošče. Fotografije Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 23. 5. 2026 | 12:43
6:14
A+A-

Še pred tremi desetletji je bila v Evropi prodaja avtomatskih menjalnikov le pri desetini trga, danes je že v glavnini ali vsaj blizu te. Natančnega podatka o deležu namreč nimamo, nedvomno pa drži, da je samodejni menjalnik v teh časih z izjemo najcenejših in manjših avtomobilov že nekaj precej običajnega. Med drugim zaradi novih pogonov, saj so ti povezani izključno s samodejnim prenosom. Ta trend je jasno zaznaven tudi pri nas.

Če je bila Evropa v avtomobilski tehniki v kakem pogledu kdaj pred Ameriko, tega ni mogoče reči za samodejni menjalnik. General Motors je prvo vozilo z avtomatskim menjalnikom pripravil v letih 1939 in 1940, tako imenovani hydramatic je postal redna proizvodna možnost pri modelih znamk Oldsmobile, Cadillac, Pontiac. Že dve desetletji kasneje je bil večinska izbira ameriških voznikov in tako je še danes, pravzaprav ima v ZDA samodejni menjalnik devet od desetih novih avtomobilov.

V Evropi je bilo pač drugače, dolgo je bil pridržan za velike avtomobile z velikimi motorji, posebej pri kakšni znamki tipa Mercedes-Benz. Postopno se je širil, tudi z novimi oziroma drugačnimi rešitvami. Danes so samodejni menjalniki različnih vrst, pa naj gre za dvosklopčne, brezstopenjske oziroma CVT ali pa tiste s pretvornikom navora.

Kot so nam dejali na Porscheju Slovenija, se pri znamki Volkswagen, ki proda največ avtomobilov pri nas, približno 60 odstotkov kupcev v celotni modelni paleti odloči za samodejni menjalnik (pri njih je to DSG z dvema sklopkama). V zadnjih letih opažajo izrazito povečanje zanimanja za avtomatske menjalnike. Jasen signal prihodnjega trenda je novi volkswagen t-roc, ki je z novo generacijo na voljo izključno v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Kot pravijo, so na večjo priljubljenost avtomatskih menjalnikov med drugim vplivali sodobni asistenčni sistemi, na primer prilagodljivi tempomat, tudi samodejna zaustavitev vozila v izrednih razmerah. Ročni menjalniki so pri njih na voljo predvsem pri manjših modelih (polo, t-cross, golf). Večja in novejša vozila, kot so passat, tiguan in tayron, pa imajo izključno samodejnega, kar priča o dolgoročni usmeritvi znamke.

Kako je pri Renaultu, ki je prav tako pri nas ena najbolj uveljavljenih znamk? Kot pravijo pri zastopniku, podjetju GA Adriatic, je bil leta 2022 pri njih delež samodejnih menjalnikov še 30 odstotkov, zdaj pa je že skoraj 40 odstotkov. Po njihovi oceni trend kaže na postopno rast povpraševanja po avtomatskih menjalnikih, predvsem zaradi večjega udobja in povečevanja deleža elektrificiranih modelov. Pri slednjem so mišljeni tako avtomobili s hibridnim pogonom kot povsem električni, ki imajo večinoma enostopenjski redukcijski menjalnik z diferencialom. V obeh primerih gre za samodejni prenos moči. Pri udobju pa gre seveda za to, da vozniku ni treba prestavljati, da ima preprosto z vožnjo manj dela.

...
...
Sicer se še najde kak avtomatski menjalnik, ki ne pretika gladko, kakšni so še vedno bolj glasni, a je tega postopno vse manj. Najbolj priročna izvedba upravljanja samodejnega menjalnika je ročica ob volanskem obroču ali na sredinski konzoli. Manj ergonomske se zdijo (pogosto) premajhne tipke, še slabša rešitev pa je drsanje s prstom po sredinskem zaslonu. Nekaterim vozniškim navdušencem avtomatika nikoli ne bo všeč, saj z dobrim ročnim menjalnikom radi prestavljajo sami, a statistika je neizprosna.

Kot rečeno, ročni menjalnik ostaja v ponudbi predvsem pri manjših avtomobilih, tako je tudi pri znamki Renault (modeli clio, captur, symbioz). Lahko dodamo, da je to še bolj izrazito pri tako imenovanih nizkocenovnih znamkah, kot je Dacia. Še pred nekaj leti je bilo med prodanimi avtomobili takih s samodejnim menjalnikom le kake 4 odstotke, kar je bilo povezano predvsem s cenovno dostopnostjo in profilom kupcev te znamke. Dacia ima v nasprotju z Renaultom še pri vseh modelih na voljo ročni menjalnik. A tudi pri tej znamki je trend podoben kot drugod, zdaj so že pri dobri petini samodejnih menjalnikov v celotni prodaji.

...
...
Uveljavitev samodejnega menjalnika je med drugim povezana z uveljavljanjem določenega tipa pogona. Ko gre za hibride, je orala ledino Toyota, ki je ta pogon kot kombinacijo bencinskega in manjšega električnega motorja vselej združevala z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom CVT. Če pogledamo statistiko njihove letošnje prodaje, ta kaže, da je bilo kar 82 odstotkov prodanih avtomobilov hibridnih in torej s samodejnim menjalnikom. Če jim dodamo še električne, je delež pri njih še nekaj večji.

Tudi pri Hyundaiu je trend podoben kot pri drugih množičnih znamkah. Pri nekaterih bencinskih motorjih je še na voljo ročni menjalnik, a je ta vse bolj v manjšini. Še leta 2020 so vozila s samodejnim menjalnikom predstavljala četrtino prodaje, letos pa so že pri 65 odstotkih.

...
...
Delež samodejnega prenosa v celotni prodaji povečujejo znamke, ki prodajajo le električne avtomobile, tehnično ne gre za klasični samodejni menjalnik, a je za voznika upravljanje enako, ni mu treba prestavljati, ima le vozne program za naprej, nazaj, parkirni ... Prva pride na misel Tesla, pa recimo uvodoma zelo uspešni kitajski Leapmotor. Nekatere druge kitajske znamke prodajajo še druge pogone. A če pogledamo na primer MG, ki ima za zdaj pri nas med kitajskimi imeni največjo prodajo, je tudi tam avtomatika močno prisotna oziroma je trend povečevanja celo najbolj izrazit. Ko so se leta 2023 pojavili na našem trgu, so imeli v celotni prodaji samodejnih menjalnikov »le« tretjino, potem je delež hitro rasel, posebej lani in letos, ko že dosega 84 odstotkov. Kot so nam dejali pri zastopniku, podjetju Grand Automotive, je edini model, v katerem je še na voljo ročni menjalnik, novi MG ZS s klasičnim bencinskim motorjem. Sicer je strategija znamke MG popoln prehod z motorjev na notranje zgorevanje na hibridni pogon, kar vpliva tudi na skorajšnji popoln prehod izključno na samodejne menjalnike.

Več iz teme

samodejni menjalnikitrendirast prodajeHibrid
ZADNJE NOVICE
14:22
Bulvar  |  Tuji trači
NALOŽBA

Jeff Bezos: »Zgodba o Melanii je laž, ki ne izgine.«

Jeff Bezos je zavrnil trditve, da je Amazon s financiranjem dokumentarca o Melanii Trump skušal pridobiti politični vpliv.
23. 5. 2026 | 14:22
13:59
Novice  |  Svet
OBČUTNO DRAŽJE

Zadnji teden ultra poceni nakupov, z junijem EU uvaja nove dajatve za Temu in Shein, Slovenci bomo plačevali toliko več

Nakupovanje na platformah, kot sta Temu in Shein, se bo za slovenske kupce kmalu podražilo. Evropska unija je namreč že pred časom potrdila novo carinsko ureditev, ki bo od julija 2026 uvedla dodatne stroške za majhne pakete iz držav zunaj EU, predvsem iz Kitajske.
23. 5. 2026 | 13:59
13:35
Šport  |  Odmevi
PREKRŠKI

Strogi sodniki na dirki po Italiji: uriniranje v bidone strogo prepovedano, kazni tudi zaradi nepravilne rabe oblačil

V prvih dveh tednih dirke po Italiji izrekli za skoraj 10.000 frankov kazni.
Nejc Grilc23. 5. 2026 | 13:35
13:00
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O BANANAH

Šokirani smo! Banane naj bi jedli povsem narobe že desetletja

Splet se še naprej zabava ob vprašanju, ali banano res jemo »napačno« že vse življenje.
Miroslav Cvjetičanin23. 5. 2026 | 13:00
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
O ŽIVLJENJSKIH ODLOČITVAH

Samuel Lucas o ceni glasbene poti in očetovstva: »Nisem bil vedno ob hčerah, ko so odraščale« (Suzy)

O glasbeni poti, delu v tujini in občutkih, ki jih prinesejo zamujeni družinski trenutki.
23. 5. 2026 | 13:00
12:56
Bulvar  |  Tuji trači
STARA 48 LET

Trumpova bivša žena razkrila, da ima raka (FOTO)

V začetku tedna je prestala »postopek«, je delila s sledilci na družabnem omrežju.
23. 5. 2026 | 12:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki