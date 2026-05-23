Statistika ne laže: avtomatski menjalniki zmagujejo

Še pred tremi desetletji je bila v Evropi prodaja avtomatskih menjalnikov le pri desetini trga, danes je že v glavnini ali vsaj blizu te. Natančnega podatka o deležu namreč nimamo, nedvomno pa drži, da je samodejni menjalnik v teh časih z izjemo najcenejših in manjših avtomobilov že nekaj precej običajnega. Med drugim zaradi novih pogonov, saj so ti povezani izključno s samodejnim prenosom. Ta trend je jasno zaznaven tudi pri nas.

Če je bila Evropa v avtomobilski tehniki v kakem pogledu kdaj pred Ameriko, tega ni mogoče reči za samodejni menjalnik. General Motors je prvo vozilo z avtomatskim menjalnikom pripravil v letih 1939 in 1940, tako imenovani hydramatic je postal redna proizvodna možnost pri modelih znamk Oldsmobile, Cadillac, Pontiac. Že dve desetletji kasneje je bil večinska izbira ameriških voznikov in tako je še danes, pravzaprav ima v ZDA samodejni menjalnik devet od desetih novih avtomobilov.

V Evropi je bilo pač drugače, dolgo je bil pridržan za velike avtomobile z velikimi motorji, posebej pri kakšni znamki tipa Mercedes-Benz. Postopno se je širil, tudi z novimi oziroma drugačnimi rešitvami. Danes so samodejni menjalniki različnih vrst, pa naj gre za dvosklopčne, brezstopenjske oziroma CVT ali pa tiste s pretvornikom navora.

Kot so nam dejali na Porscheju Slovenija, se pri znamki Volkswagen, ki proda največ avtomobilov pri nas, približno 60 odstotkov kupcev v celotni modelni paleti odloči za samodejni menjalnik (pri njih je to DSG z dvema sklopkama). V zadnjih letih opažajo izrazito povečanje zanimanja za avtomatske menjalnike. Jasen signal prihodnjega trenda je novi volkswagen t-roc, ki je z novo generacijo na voljo izključno v kombinaciji s samodejnim menjalnikom. Kot pravijo, so na večjo priljubljenost avtomatskih menjalnikov med drugim vplivali sodobni asistenčni sistemi, na primer prilagodljivi tempomat, tudi samodejna zaustavitev vozila v izrednih razmerah. Ročni menjalniki so pri njih na voljo predvsem pri manjših modelih (polo, t-cross, golf). Večja in novejša vozila, kot so passat, tiguan in tayron, pa imajo izključno samodejnega, kar priča o dolgoročni usmeritvi znamke.

Kako je pri Renaultu, ki je prav tako pri nas ena najbolj uveljavljenih znamk? Kot pravijo pri zastopniku, podjetju GA Adriatic, je bil leta 2022 pri njih delež samodejnih menjalnikov še 30 odstotkov, zdaj pa je že skoraj 40 odstotkov. Po njihovi oceni trend kaže na postopno rast povpraševanja po avtomatskih menjalnikih, predvsem zaradi večjega udobja in povečevanja deleža elektrificiranih modelov. Pri slednjem so mišljeni tako avtomobili s hibridnim pogonom kot povsem električni, ki imajo večinoma enostopenjski redukcijski menjalnik z diferencialom. V obeh primerih gre za samodejni prenos moči. Pri udobju pa gre seveda za to, da vozniku ni treba prestavljati, da ima preprosto z vožnjo manj dela.

Sicer se še najde kak avtomatski menjalnik, ki ne pretika gladko, kakšni so še vedno bolj glasni, a je tega postopno vse manj. Najbolj priročna izvedba upravljanja samodejnega menjalnika je ročica ob volanskem obroču ali na sredinski konzoli. Manj ergonomske se zdijo (pogosto) premajhne tipke, še slabša rešitev pa je drsanje s prstom po sredinskem zaslonu. Nekaterim vozniškim navdušencem avtomatika nikoli ne bo všeč, saj z dobrim ročnim menjalnikom radi prestavljajo sami, a statistika je neizprosna.

Kot rečeno, ročni menjalnik ostaja v ponudbi predvsem pri manjših avtomobilih, tako je tudi pri znamki Renault (modeli clio, captur, symbioz). Lahko dodamo, da je to še bolj izrazito pri tako imenovanih nizkocenovnih znamkah, kot je Dacia. Še pred nekaj leti je bilo med prodanimi avtomobili takih s samodejnim menjalnikom le kake 4 odstotke, kar je bilo povezano predvsem s cenovno dostopnostjo in profilom kupcev te znamke. Dacia ima v nasprotju z Renaultom še pri vseh modelih na voljo ročni menjalnik. A tudi pri tej znamki je trend podoben kot drugod, zdaj so že pri dobri petini samodejnih menjalnikov v celotni prodaji.

Uveljavitev samodejnega menjalnika je med drugim povezana z uveljavljanjem določenega tipa pogona. Ko gre za hibride, je orala ledino Toyota, ki je ta pogon kot kombinacijo bencinskega in manjšega električnega motorja vselej združevala z brezstopenjskim samodejnim menjalnikom CVT. Če pogledamo statistiko njihove letošnje prodaje, ta kaže, da je bilo kar 82 odstotkov prodanih avtomobilov hibridnih in torej s samodejnim menjalnikom. Če jim dodamo še električne, je delež pri njih še nekaj večji.

Tudi pri Hyundaiu je trend podoben kot pri drugih množičnih znamkah. Pri nekaterih bencinskih motorjih je še na voljo ročni menjalnik, a je ta vse bolj v manjšini. Še leta 2020 so vozila s samodejnim menjalnikom predstavljala četrtino prodaje, letos pa so že pri 65 odstotkih.

Delež samodejnega prenosa v celotni prodaji povečujejo znamke, ki prodajajo le električne avtomobile, tehnično ne gre za klasični samodejni menjalnik, a je za voznika upravljanje enako, ni mu treba prestavljati, ima le vozne program za naprej, nazaj, parkirni ... Prva pride na misel Tesla, pa recimo uvodoma zelo uspešni kitajski Leapmotor. Nekatere druge kitajske znamke prodajajo še druge pogone. A če pogledamo na primer MG, ki ima za zdaj pri nas med kitajskimi imeni največjo prodajo, je tudi tam avtomatika močno prisotna oziroma je trend povečevanja celo najbolj izrazit. Ko so se leta 2023 pojavili na našem trgu, so imeli v celotni prodaji samodejnih menjalnikov »le« tretjino, potem je delež hitro rasel, posebej lani in letos, ko že dosega 84 odstotkov. Kot so nam dejali pri zastopniku, podjetju Grand Automotive, je edini model, v katerem je še na voljo ročni menjalnik, novi MG ZS s klasičnim bencinskim motorjem. Sicer je strategija znamke MG popoln prehod z motorjev na notranje zgorevanje na hibridni pogon, kar vpliva tudi na skorajšnji popoln prehod izključno na samodejne menjalnike.