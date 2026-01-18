Stavkajo že dve leti, a so pogajanja menda na ključni točki

Dispečerji v teh dneh pričakujejo odgovor vlade.
Dispečerji so prvi, ki se javijo, ko se znajdemo v težavah, in zato ključni, da sistem poteka utečeno. FOTO: Voranc Vogel
Kmalu bosta minili že dve leti od začetka stavke dispečerjev 112. Kot je razumeti izjave glavnega sindikalista ministrstva za obrambo Marjana Laha, ki jih je dajal v zadnjih mesecih in v teh dneh potrdil tudi za našo medijsko hišo, je ta že dlje na ključni točki. Kaj je to, Lah ne razkriva, saj ne želi ogroziti pogajanj tik pred koncem. Nekaj od tega, kar so dispečerji zahtevali in kaj so dobili, nam je pojasnil vodja stavkovnega odbora Tilen Cestnik. Z vladno stranjo naj bi si pri večini zahtev sicer prišli nasproti.
Omejene možnosti stavke
Na Centru za obveščanje Republike Slovenije in 13 ...