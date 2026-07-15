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AIRBNB VIŠA PROVIZIJO

Ste Airbnb gostitelj? To novica vas bo morda spravila v slabo voljo

Ponudniki bodo morali spremeniti cene. Novosti bodo začele veljati najpozneje 13. oktobra.
Novi sistem naj bi prinesel več preglednosti. FOTO: Nurphoto/Getty Images
Novi sistem naj bi prinesel več preglednosti. FOTO: Nurphoto/Getty Images
Maja Grgič
 15. 7. 2026 | 10:25
4:04
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Spletna platforma za oddajanje nastanitev Airbnb je že lani v nekaterih državah spremenila način zaračunavanja provizije za posredovanje, najpozneje 13. oktobra pa bo ta novost začela veljati tudi za sobodajalce v Sloveniji in evropskih državah, ki apartmaje, sobe in hiše oddajajo prek omenjene platforme. Kaj to pomeni za najemodajalce in kako bodo to spremembo pri ceni občutili gostje?

Airbnb je stroške svoje storitve pri profesionalnih ponudnikih že zdaj zaračunaval tako, da je celotno 15,5-odstotno provizijo plačal gostitelj, pri neprofesionalnih najemodajalcih pa je bil ta strošek ločen. Tri odstotke je prispeval gostitelj, od 13 do 16 odstotkov pa gost. Zdaj Airbnb provizijo v višini 15,5 odstotka prenaša na gostitelje, gostje pa je ne bi več plačevali posebej. Gre za sistem, ki že zdaj deluje na spletni platformi booking.com in nekaterih drugih.

Pri spletni platformi so pojasnili, da je prehod na enotni strošek del Airbnbjevih prizadevanj za večjo preglednost cen. »Poenostavljamo strukturo stroškov, da bodo gostitelji lažje preverili ceno, ki jo plačajo njihovi gostje, in določili konkurenčne cene,« pravijo. Da bi gostiteljem olajšali prehod, je Airbnb razvil namensko orodje za posodobitev cen, s katerim lahko prilagodijo cene pri vseh vnosih.

Večja preglednost

To pomeni, da se bodo morali slovenski in drugi ponudniki nastanitev pravočasno prilagoditi, natančneje zvišati cene. Če tega ne bodo storili, se bodo njihovi prihodki zmanjšali. »Ker je Airbnb prilagajal provizijo za goste, kot gostitelj nikoli nisi vedel, koliko je zaračunal gostu,« je pojasnil Klemen Bednarik iz Združenja sobodajalcev Slovenije, ki meni, da bo edina razlika poenotenje sistema za vse in enotna cena na različnih spletnih platformah. V spremembi ne vidi težav, saj da ta prinaša več preglednosti. Dodal je, da bo seveda gostitelj moral zvišati ceno za približno 13 odstotkov, cena za gosta pa bo enaka. »To pomeni bolj pregledno oblikovanje cen za gostitelje, lažjo primerljivost ponudb za goste ter bolj poštene pogoje konkurence med posameznimi platformami,« meni sogovornik.

Ponudniki nastanitev se bodo morali pravočasno prilagoditi in natančneje zvišati cene. Če tega ne bodo storili, se bodo njihovi prihodki zmanjšali. FOTO: Education Images Universal Images Group/Getty Images
Ponudniki nastanitev se bodo morali pravočasno prilagoditi in natančneje zvišati cene. Če tega ne bodo storili, se bodo njihovi prihodki zmanjšali. FOTO: Education Images Universal Images Group/Getty Images

Bednarik je priznal, da bo to sprememba za državo, saj bodo morali gostitelji plačati nekaj več davka. »Pravilno je tudi, da se davek obračuna glede na dejansko zaračunano provizijo. Do zdaj je obstajala razlika med platformami. Pri Bookingu se je davek obračunal na približno 15-odstotno provizijo, pri Airbnbju pa le na približno triodstotno provizijo, pa še to le pri gostiteljih, ki so bili vključeni v model za tako imenovane neprofesionalne nastanitve, ne glede na število oddajanih enot,« je zapisal na spletni strani združenja sobodajalcev.

Hrvati na nogah

Manj navdušeni so nad to spremembo na Hrvaškem, kjer si v zadnjem času prizadevajo vzpostaviti več reda in nadzora nad kratkoročnim oddajanjem turističnih nastanitev. Ponudniki zasebnih turističnih nastanitev v okviru gospodinjstev so zaskrbljeni tudi zaradi slabšega obiska, predvsem v glavni sezoni. »Dolgo je bila manjša provizija eden od največjih razlogov, da so številni hrvaški najemodajalci dajali prednost Airbnbju pred Bookingom. Airbnb je namreč od gostitelja zahteval le simboličen del provizije, preostanek je plačal gost. Zdaj ta model odhaja v zgodovino, celoten strošek bo na ramenih najemodajalcev,« so zapisali za Poslovni dnevnik.

Airbnb ima okoli 5,5 milijona gostiteljev, ki prek njegove spletne platforme oddajajo več kot devet milijonov nastanitev. Vendar to še zdaleč ni največja platforma za kratkoročni najem. Po oceni združenja sobodajalcev od 60 do 70 odstotkov rezervacij pride prek spletne strani booking.com, preostale pa prek drugih platform.

Maja Grgič

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