Ste čutili potres? Zatreslo je v bližini Kamnika

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 11.19 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 2,1. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kamnika, Stahovice, Dola pri Ljubljani in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Na spletni strani ARSO so objavljeni tudi podatki v rubriki Zadnji potresi. Slovenijo je v zadnjih 30 dneh večkrat streslo, kot bi marsikdo pričakoval. Nanizanih 46 potresov med 5. novembrom in 4. decembrom, pri čemer se kot najbolj »nemirni« izpostavljata predvsem dve območji – okolica Žužemberka in okolica Pivke. Prav pri Žužemberku se je v zadnjem mesecu treslo kar šestkrat, tam pa se je zgodil tudi najmočnejši potres, kar potrjuje tudi največ odzivov v vprašalniku. Potres je prijavilo 87 ljudi; drugo izrazitejše žarišče je 9 km V od Pivke, kjer se potresi pojavljajo večkrat, posebej pa izstopa sunek 17. 11. ob 15.07 z magnitudo 2,1 in intenziteto III, ki ga je prijavilo 51 prebivalcev.

Med bolj občutenimi pa je tudi današnji potres z magnitudo 2,1 in intenziteto III z nadžariščem 6 km SV od Kamnika. Če ste potres občutili, lahko s svojim opisom pomagate seizmologom in izpolnite uradni vprašalnik.