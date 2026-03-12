Ste ga čutili? Nekaj po 21. uri streslo Slovenijo

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 21.19 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,7, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili predvsem prebivalci občin Novo mesto, Mirna Peč, Trebnje in okolice, so še sporočili.