Jožef odšel na jadranje na Hrvaško, a se ni vrnil. Ste ga kje videli? (FOTO)

Mariborski policisti poročajo, da svojci od 30. septembra pogrešajo 62-letnega Jožefa Bučarja iz Krškega. Pogrešani naj bi 19. septembra odšel na jadranje na Hrvaško. Kam točno je šel, nihče ne ve.

Jožef Bučar. FOTO: Policija

»Policisti so takoj po obvestilu o pogrešanju pričeli izvajati aktivnosti za njegovo izsleditev, vendar ga do tega trenutka še niso našli. Prosimo vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200,« pozivajo možje v modrem.