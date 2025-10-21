Ste kje videli Petra? Policija prosi za pomoč

Koprska policijska uprava poroča, da je od ponedeljka dopoldan pogrešan 75-letni Peter Omahen iz Centra starejših Koper.

Visok je približno 165 cm, srednje postave. Nazadnje je bil oblečen v trenirko, na glavi pa je imel pokrivalo. Pri hoji si pomaga s palico.

»Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o njegovem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200,« sporočajo s PU Koper.