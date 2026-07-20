Ste kupili to ponev? Ne uporabljajte je

Podjetje Tedi Betriebs je iz prodaje odpoklicalo wok-ponev zaradi luščenja premaza proti sprijemanju, pri čemer se delci lahko pomešajo z živilom. Odpoklic ponve iz litega železa na podlagi rezultatov uradnega nadzora medtem izvaja tudi trgovec Lidl Slovenija. Serijska oznaka izdelka v trgovinah Tedi je 95731003421000000800. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

Ponev, ki so jo prodajali v poslovalnicah podjetja Lidl, medtem predstavlja tveganje zaradi previsokega prehajanja kobalta ob stiku izdelka z živilom. Lot oznaka izdelka je 151225, IAN koda 509132_2507, EAN koda izdelka pa 4054599240343. Potrošnikom tudi v tem primeru svetujejo, da izdelka več ne uporabljajo in da ga vrnejo na prodajno mesto.