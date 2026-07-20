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ODPOKLIC

Ste kupili to ponev? Ne uporabljajte je

Odpoklicano wok-ponev so prodajali v Tediju, odpoklicno ponev iz litega železa pa v Lidlu.
Wok ponev so odpoklicali zaradi luščenja premaza proti sprijemanju. FOTO: Tedi Betriebs/sta
Wok ponev so odpoklicali zaradi luščenja premaza proti sprijemanju. FOTO: Tedi Betriebs/sta
STA, B. K. P.
 20. 7. 2026 | 16:49
1:14
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Podjetje Tedi Betriebs je iz prodaje odpoklicalo wok-ponev zaradi luščenja premaza proti sprijemanju, pri čemer se delci lahko pomešajo z živilom. Odpoklic ponve iz litega železa na podlagi rezultatov uradnega nadzora medtem izvaja tudi trgovec Lidl Slovenija. Serijska oznaka izdelka v trgovinah Tedi je 95731003421000000800. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

Ponev, ki so jo prodajali v poslovalnicah podjetja Lidl, medtem predstavlja tveganje zaradi previsokega prehajanja kobalta ob stiku izdelka z živilom. Lot oznaka izdelka je 151225, IAN koda 509132_2507, EAN koda izdelka pa 4054599240343. Potrošnikom tudi v tem primeru svetujejo, da izdelka več ne uporabljajo in da ga vrnejo na prodajno mesto.

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