Ste po spletu naročili to otroško igračo? Nikar je ne uporabljajte, nevarna je

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Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu izdelka otroške igrače s silikonskimi vlečnimi vrvicami s kitajske spletne tržnice Shein. Pri vstavljanju igrače v usta se lahko njen štrleči del zagozdi v grlu in povzroči zaporo dihalne poti.
Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803.
Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.
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