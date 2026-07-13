Ste po spletu naročili to otroško igračo? Nikar je ne uporabljajte, nevarna je

Zdravstveni inšpektorat RS je bil preko sistema Safety Gate obveščen o odpoklicu izdelka otroške igrače s silikonskimi vlečnimi vrvicami s kitajske spletne tržnice Shein. Pri vstavljanju igrače v usta se lahko njen štrleči del zagozdi v grlu in povzroči zaporo dihalne poti.

Serijska številka izdelka je 2025082, številka modela pa K5803.

Zdravstveni inšpektorat kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo.