Ste poskrbeli za zimsko opremo? Policisti bodo to prevejali jutri

Od danes je za vse voznike na slovenskih cestah obvezna zimska oprema. Ali ste res pravočasno obiskali vulkanizerja in letne pnevmatike zamenjali za zimske, bodo policisti preverjali jutri na pomurski avtocesti A5 na počivališču Dolinsko - sever, v smeri Maribora.

Zakon o pravilih cestnega prometa v 29. členu določa, da morajo biti motorna in priklopna vozila pozimi in v zimskih razmerah opremljena s predpisano zimsko opremo in da morajo imeti vozila na cestah v Sloveniji med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta in takrat, ko se ob sneženju sneg oprijema vozišča ali je vozišče zasneženo, zaledenelo ali poledenelo predpisano zimsko opremo, je ob tem spomnila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota Suzana Rauš.

Kot zimska oprema se štejejo zimske pnevmatike z oznakami M+S ali M.S ali M&S na vseh kolesih z globino dezena najmanj 3 mm ali poletne pnevmatike in ustrezno velike snežne verige. Tovorna vozila pa morajo imeti še lopato.

»Zato od 15. novembra, ko morajo imeti motorna in priklopna vozila v cestnem prometu zimsko opremo, policisti ob svojem rednem delu pri nadzoru cestnega prometa preverjamo tudi opremljenost vozil s predpisano zimsko opremo,« je še dodala Rauševa.