Ste pripravljeni na zimo? Arso napoveduje sneg do nižin

Danes bo na zahodu ter v osrednjih krajih oblačno z občasnim dežjem, na vzhodu bo povečini suho s krajšimi sončnimi obdobji, napoveduje Agencija RS za okolje. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 18 °C.

Jutri bo oblačno. Dež na zahodu se bo okrepil in čez dan postopno zajel večji del Slovenije. Predvsem ob morju bodo tudi nevihte. Čez dan bo pihal okrepljen jugozahodnik, toplo bo. Zvečer bo zapihal severni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 11 do 17 °C.

Sneg do nižin

V noči na torek bo od severovzhoda začel dotekati občutno hladnejši zrak, meja sneženja se bo proti jutru marsikje spustila do nižin. Padavine bodo zgodaj dopoldan povečini ponehale.

V torek čez dan se bo od severa jasnilo, na Primorskem bo zapihala burja.

V sredo bo delno jasno, jutro bo hladno.

Sneg pa napovedujejo tudi naši južni sosedje (počakajte nekaj trenutkov, da se objava naloži):