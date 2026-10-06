Ste slišali, k čemu Golobova vlada v senci poziva Janšo?

Pred začetkom hladnejših mesecev se znova odpira vprašanje pomoči gospodinjstvom, ki jih stroški energije najbolj prizadenejo. V Gibanju Svoboda pozivajo k uvedbi zimskega energetskega dodatka, s katerim bi pomagali energetsko revnim in socialno najbolj ranljivim prebivalcem. Podrobnosti o višini dodatka in natančnem krogu upravičencev bodo morale biti še dorečene.

Poziv prihaja v času, ko gospodinjstva pred zimo znova računajo, koliko jih bo stalo ogrevanje. V Svobodi poudarjajo, da bi morala biti pomoč usmerjena predvsem k tistim, ki zaradi nizkih prihodkov najtežje pokrivajo stroške elektrike, ogrevanja in drugih energentov.

Stranka je podobne ukrepe zagovarjala že v času energetske krize. V preteklosti so energetski dodatek prejemali predvsem prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Po podatkih vlade je pomoč takrat prejelo več kot 74.000 ljudi, zanjo pa je bilo namenjenih skoraj 20 milijonov evrov.

Komu bi pripadal dodatek?

Iz samega poziva Svobode še ni razvidno, kolikšen naj bi bil znesek novega zimskega energetskega dodatka in po kakšnih merilih bi se določali upravičenci. Prav tako še ni jasno, ali bi šlo za enkratno izplačilo ali za širši paket pomoči. V preteklosti je država pomoč usmerjala predvsem v gospodinjstva z najnižjimi prihodki. Energetski dodatek so lahko prejemali prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, med katerimi so tudi nekateri upokojenci.

Pred zimo znova v ospredju stroški ogrevanja

Energetska revščina ostaja občutljiva tema predvsem za gospodinjstva, pri katerih velik del mesečnega proračuna odpade na ogrevanje in elektriko. Zato bi morebitni novi dodatek pomenil neposredno pomoč pred obdobjem, ko se stroški praviloma povečajo.