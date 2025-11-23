Ste slišali, kaj bo Romom uredila občina Šentjernej?

Občina Šentjernej namerava v romskem naselju na Trdinovi ulici urediti večnamenski romski center. Namenjen bo zagotavljanju pomoči otrokom pri šolanju, starejšim Romom pa bo pomagal pri organiziranju vsakdanjega življenja.

Večnamenski romski center naj bi bil vzpostavljen do spomladi

Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti na Občini Šentjernej Patricije Pavlič bodo center uredili v okviru projekta Večnamenski romski center Dolenjska in Bela krajina, ki ga financira ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter aktivnosti, ki jih financira ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

V občini Šentjernej po ocenah živi okoli 300 Romov v petih romskih naseljih. V zadnjem času sicer beležijo tudi naseljevanje posameznih romskih družin izven znanih romskih naselij.

Namenjen bo vsem generacijam Romov, pri čemer bo program za starejše izvajala Škofijska karitas, program za otroke pa Center za šolske in obšolske dejavnosti. Pri podpori otrokom bo šlo predvsem za animacijo in pomoč pri učenju, pri starejših pa za spodbujanje k temu, kako biti aktiven, kako izboljšati svoj ekonomski položaj, zdravje in podobno.

Občina Šentjernej namerava v romskem naselju na Trdinovi ulici urediti večnamenski romski center. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Občina Šentjernej mora za center zagotoviti prostor in sam objekt. Tega bodo po besedah Pavlič najverjetneje najeli. Kje natančno v naselju bo to, še ne vedo, odvisno od tega, kje bodo potrebni najmanjši posegi, je povedala za STA. Letni obratovalni stroški skupaj z najemom naj bi znašali nekaj manj kot 80.000 evrov.