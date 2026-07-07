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Ste slišali, kaj je Branku Grimsu predlagala kolegica Romana Tomc?

Evropskemu poslancu v sredo grozi izključitev iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke.
Ste slišali, kaj je Branku Grimsu predlagala kolegica Romana Tomc? FOTO: Sds/Blaž Samec/delo Ui

Ste slišali, kaj je Branku Grimsu predlagala kolegica Romana Tomc? FOTO: Sds/Blaž Samec/delo Ui

Branko Grims FOTO: Blaž Samec/delo Ui

Branko Grims FOTO: Blaž Samec/delo Ui

Romana Tomc FOTO: Sds

Romana Tomc FOTO: Sds

Ste slišali, kaj je Branku Grimsu predlagala kolegica Romana Tomc? FOTO: Sds/Blaž Samec/delo Ui
Branko Grims FOTO: Blaž Samec/delo Ui
Romana Tomc FOTO: Sds
M. U.
 7. 7. 2026 | 16:11
 7. 7. 2026 | 17:21
2:17
A+A-

Evropska poslanka iz vrst Slovenske demokratske stranke (SDS) Romana Tomc je Branku Grimsu, ki mu v sredo grozi izključitev iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke, predlagala, naj odstopi s funkcije evropskega poslanca.

Primer Grims

Potem ko je prejšnji teden predsedstvo EPP, ki ji pripada tudi SDS, uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca Branka Grimsa iz skupine, bo o tem v sredo glasovala še celotna 185-članska politična skupina na tajnem glasovanju. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli. V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Odstop mu je predlagala zaradi zaščite interesov stranke SDS, je potrdila za Info360. Ponovno je obžalovala, da so stvari pripeljale do predloga za izključitev Grimsa iz skupine EPP. Poudarila je, da je poslanca na predsedstvu in na skupnih sestankih politične skupine večkrat zagovarjala ter zaščitila, »kar lahko potrdijo vsi prisotni«. »Kakršnakoli bo odločitev skupine EPP, to ne vpliva na odnos EPP do SDS, kar je danes jasno povedal tudi Manfred Weber,« je v izjavi še navedla vodja nacionalne delegacije SDS, ki je sicer tudi ena od podpredsednic skupine EPP v Evropskem parlamentu. V primeru morebitnega odstopa bi Grimsa v klopeh Evropskega parlamenta nadomestil poslanec SDS Aleš Hojs.

Weber pohvalil prispevek SDS v EPP, primera Grims ne komentira

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber sicer pred sredinim sestankom skupine, na katerem naj bi glasovali o morebitni izključitvi slovenskega poslanca iz SDS Branka Grimsa, njegovega primera danes ni želel komentirati. Je pa pohvalil prispevek SDS znotraj EPP. Kot je dejal, so veseli, da je del njihove politične družine.

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