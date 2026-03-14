VOLITVE 2026

Ste slišali, kaj je napovedal Janša? Pravi, da jih bodo »osporavali« (VIDEO)

Nezakonitih volišč je po njegovih besedah 26, izpostavil je ljubljansko.
Janez Janša FOTO: Pop Tv Zaslonski Posnetek
STA, M. U.
 14. 3. 2026 | 13:47
Stranka SDS bo izpodbijala rezultat predčasnega glasovanja na volitvah v DZ, je danes napovedal predsednik SDS Janez Janša. Po zakonu o volitvah v DZ se predčasno glasovanje izvede na volišču v volilnem okraju, torej združevanje predčasnih volišč ni dovoljeno, je poudaril. Nezakonitih volišč je po njegovih besedah 26, izpostavil je ljubljansko.

»Marsikoga v Evropi je resno strah, da bi se Slovenija pridružila Orbánovemu taboru, torej če bo naslednji predsednik vlade Janez Janša«

V SDS so na Državno volilno komisijo (DVK) že naslovili ugovor na določitev posebnih volišč za predčasno glasovanje na volitvah v DZ. Oporekajo združevanju več volilnih okrajev na enem posebnem volišču in določitvi posebnega volišča zunaj območja posameznega okraja.

Vendar je DVK v četrtek sporočila, da njihovega ugovora ni možno šteti kot ugovor po delu zakona o volitvah v DZ, ki določa varstvo volilne pravice. Trditve, da je organizacija skupnih volišč za več volilnih okrajev v preteklosti povzročala nepravilnosti pri predčasnem glasovanju, pa ne zdržijo pravne presoje, so poudarili.

Pravi, da jih bodo »osporavali«

Janša je danes na novinarski konferenci v Ljubljani, na kateri je skupaj s predsednikom NSi Jernejem Vrtovcem spregovoril o poteku volilne kampanje in aktualnem dogajanju v slovenski politiki, napovedal, da bodo rezultat predčasnega glasovanja »osporavali«. V stranki so za STA natančneje pojasnili, da bodo rezultat pravno izpodbijali.

»Volivke in volivci bodo naslednji teden na predčasnem glasovanju volili na 26 nezakonitih voliščih,« je poudaril Janša.

Predčasno glasovanje se po njegovih besedah lahko izvede na volišču v volilnem okraju, torej na območju volilnega okraja, kar pomeni, da ni dovoljeno združevati več predčasnih volišč. V Ljubljani je to po njegovi oceni še poseben problem, saj ljubljanski volilni okraji niso samo mesto, ampak tudi okolica.

»Predstavljajte si, da nekdo denimo iz Velikih Lašč ali z Iga hodi na predčasno glasovanje v Stožice,« je pozval. Volilna pravica takšnega volivca je po prepričanju Janše obravnavana drugače kot volilna pravica stanujočega denimo za Bežigradom v Ljubljani.

Kot drugi problem pa se mu zdi varnost oddanega glasu. Na predčasnem glasovanju se namreč glasovnice ne štejejo vsak dan sproti, ampak se štejejo šele v nedeljo, je dejal.

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠOLANJE

Kaj je tako posebnega na tej osnovni šoli v Ljubljani?

Izbira osnovne šole je za starše bodočih prvošolcev ena najpomembnejših odločitev.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
LUKSUZ

Kaj počnejo v edinem globalnem lifestyle management klubu?

Quintessentially je edini globalni lifestyle management klub, ki na novo definira premium turizem v regiji.
6. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj potniki množično hitijo na vlake?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Ko obiskovalci odkrijejo te točke, ni več poti nazaj

Slovenija leži na stičišču štirih geografskih svetov, kjer se letni časi in pokrajine prelivajo v neskončne možnosti gibanja na prostem, zato je odlična destinacija za ljubitelje športnih aktivnosti v naravi.
5. 3. 2026 | 16:30
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Bo to udarec za ameriške velikane?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HOTEL RAMONDA

Pod tem mističnim vrhom se skriva razkošje

Tako kot avtohtona cvetlica z gore, po kateri se imenuje, je hotel Ramonda skladno umeščen v naravni ambient in globoko navdihnjen z okoljem.
7. 3. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
Promo Slovenske novice13. 3. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NIŠ

Iščete svojo naslednjo destinacijo?

V Nišu vas ljudje pričakajo z nasmehom in toplino, ki jo je danes redko kje še mogoče srečati. Zato vam, če iščete svojo naslednjo balkansko destinacijo, priporočamo, da se ustavite na jugu Srbije in doživite nekaj, česar ne boste pozabili.
6. 3. 2026 | 20:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOKALNE SESTAVINE

Lokalne sestavine v rokah Michelinovih mojstrov? Rezultat preseneti že po prvem grižljaju

Ob dobri hrani nastanejo najlepši spomini. Slovenska kulinarika prav z vsakim krožnikom pripoveduje zgodbo o kraju, letnem času in ljudeh, ki pridelujejo, nabirajo in pripravljajo tisto, kar je v danem trenutku najboljšega okusa.
5. 3. 2026 | 20:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POBEG S PRIJATELJICAMI

Odkrijte hrvaške otoke malo drugače. Presenetilo vas bo!

Če načrtujete pobeg s prijateljicami, ljubljeno osebo ali se podajate na samostojno pustolovščino, pri izbiri naslednje destinacije dajte prednost varnosti.
12. 3. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

Tako naj bi danes izgledal obisk zobozdravnika

Ordinacija DR KOZOMARA v Beogradu na vodi se uveljavlja kot zgled sodobne zasebne zdravstvene prakse, ki z inovacijami, personaliziranimi terapijami in visokimi etičnimi standardi na novo opredeljuje pojem zobozdravstvene storitve, tako na domačem kot na regionalnem trgu.
7. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BEOGRAD

Mnogi so mislili, da so videli že vse … dokler niso doživeli te zabave

Dobrodošli v Lafayettu! Restavracija – kabaret – klub fascinantnih kabaretnih predstav in večerov, ki si jih boste zapomnili. Uživajte v pariškem duhu na ekskluzivni lokaciji v Beogradu, s pogledom na reko Savo.
6. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
UGODNO

Pomladni popusti, ki vas bodo navdušili

Če za izdelke MS plačujete polno ceno, zapravljate denar. Keysoff Spring Sale ponuja velike popuste za orodja MS brez omejitev količine.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Bolečina, ki vam lahko zagreni življenje

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Nevidna hrbtenica slovenskih milijardnih investicij

V Sloveniji panoga tehnologije čistih prostorov ustvarja do 6 % BDP-ja, zaradi novih naložb v farmacijo pa bo potreba po panožnih strokovnjakih zelo velika.
Promo Slovenske novice12. 3. 2026 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOCESTE

To je trik na avtocesti, ki bi lahko spremenil vsakodnevne kolone

Prinaša več pretočnosti in povečuje varnost v prometu. Prav tako prispeva k večji predvidljivosti potovalnih časov, kar je še posebej pomembno za vsakodnevne migracije in nemoten potek logističnih tokov.
7. 3. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 09:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOM

Hišni sejem Lip Bled prinaša nore popuste na vrata in talne obloge

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Promo
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

V Ljubljani se obeta pestro dogajanje

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Slovenske novice10. 3. 2026 | 14:36
