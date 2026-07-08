Ste slišali, kaj je naznanil Janša? Kot pravi, gre za vprašanje življenja in smrti (VIDEO)

Slovenija bo v okviru Natove pobude PURL za vojaško pomoč Ukrajini letos namenila 50 milijonov ameriških dolarjev, je danes na vrhu zavezništva v Ankari naznanil premier Janez Janša.

Na tem vrhu Nata se je pokazala velika enotnost. Če Nata danes ne bi imeli, bi ga morali ustanoviti.

Za prihodnji teden napovedal obisk v Kijevu

Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev, je Janša po vrhu Nata povedal o novem slovenskem prispevku v okviru pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja Ukrajini.

Podpora Ukrajini je vprašanje življenja in smrti za civiliste v Kijevu

Dodal je, da je bila napoved na vrhu v Ankari »lepo sprejeta«. Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe. »V tem trenutku gre za vprašanje življenja in smrti civilistov v Kijevu,« je povedal premier.

Pojasnil je, da bodo ta sredstva namenjena predvsem krepitvi ukrajinskega sistema protizračne obrambe.

Voditelji članic zveze Nato so ob koncu vrha zavezništva v Ankari danes ponovno potrdili svojo »neomajno zavezanost« medsebojni vojaški pomoči. Ob tem so se zavezali, da bodo Ukrajini v letih 2026 in 2027 zagotovili skupno 140 milijard evrov vojaške pomoči, piše v skupni izjavi.

Nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je bila sicer ena od osrednjih tem dvodnevnega vrha zveze Nato v Ankari. Govorili so še o povečanju obrambnih izdatkov, krepitvi zmogljivosti obrambne industrije in večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti.