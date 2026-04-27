Ste slišali, kaj je Stevanović ob današnjem prazniku sporočil Slovencem?

Predsednik DZ Zoran Stevanović je današnji praznik označil kot dan, »ko se spomnimo, da nam svoboda nikoli ni bila podarjena, predvsem pa, da svoboda nikoli ni samoumevna«. Svoboda je odgovornost vsake generacije, je zapisal v poslanici. Meni, da smo preveč razdeljeni in da je čas, da interese ljudi postavimo pred politiko in osebne zamere.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo ob 10. uri položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini.

»Konec aprila 1941, ko je bila Slovenija razkosana in ko je okupator hotel izbrisati naš jezik in našo kulturo ter streti našo voljo, so se ljudje odločili, da se ne bodo uklonili. O pogumu niso le govorili, ampak so ga tudi izkazali. Osvobodilna fronta zato ni bila samo organizacija, temveč tudi odločitev - odločitev ljudi, da se uprejo takrat, ko jim je bilo najtežje. In prav v tem je še danes njena največja moč,« meni predsednik DZ.

Danes nimamo okupatorja v klasičnem smislu

»Nihče nam ne zapoveduje v tujem jeziku in nihče ne prihaja nad nas z vojsko, da bi nam vzel državo. Imamo pa druge pritiske: politične, gospodarske in vrednotne. Imamo sisteme, ki prepogosto pozabljajo na človeka. Imamo občutek, da so nekateri pomembnejši od drugih. Imamo državo, ki je včasih preveč zapletena za poštenega človeka in preveč prijazna do tistih, ki znajo izkoristiti luknje v sistemu,« je navedel.

Dan boja proti okupatorju spomin na odziv na napad sil osi 6. aprila 1941 Ob državnem prazniku, do leta 1991 imenovanem dan Osvobodilne fronte, se spominjamo dogodkov leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila 1941 napadle Kraljevino Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med okupatorke Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Območje petih naselij v okolici Brežic je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH. Slovenci so se odločili za upor in predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev so 26. aprila 1941 na srečanju v vili v Rožni dolini v Ljubljani, v kateri je živel književnik Josip Vidmar, zasnovali »vsenarodno organizacijo takojšnjega odpora proti okupatorjem in boja za dokončno osvoboditev in združitev vseh Slovencev in vsega slovenskega ozemlja v Združeno Slovenijo«, kot je pozneje zapisal Vidmar. Glede sestanka obstajajo različne interpretacije, saj zapisnika ni. Vendar pa naj bi bila novoustanovljena organizacija sprva kot protiimperialistična fronta uperjena proti takratnim imperialistom, saj so vojno videli predvsem kot spopad imperialističnih sil, tedaj pa je tudi še veljal sporazum Ribbentrop - Molotov iz avgusta 1939 o nenapadanju med nacistično Nemčijo in komunistično Sovjetsko zvezo. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 pa se je uveljavilo poimenovanje Osvobodilna fronta slovenskega naroda (OF), ki je kot organizacija tudi pozvala Slovence k oboroženemu odporu proti okupatorju.

Meni, da je osvobodilna fronta povezala različne ljudi, »a ne zato, ker bi imeli enako mnenje o vsem, temveč zato, ker so razumeli, da skupni cilj presega vse njihove razlike«. To je po njegovih besedah zgodovinski nauk, ki bi ga Slovenija danes morala usvojiti.

»Razdeljeni smo bolj, kot bi smeli biti. Preveč energije potrošimo za to, da drug drugega etiketiramo. Preveč časa namenjamo ideološkim vojnam, medtem ko ljudje čakajo na rešitve. Narod, ki se prepira sam s seboj, ne more narediti koraka naprej. Narod, ki pozabi na skupno dobro, začne izgubljati prihodnost,« je opozoril.

Premier Robert Golob pa je ob dnevu upora proti okupatorju zapisal: »Naši predniki so verjeli v moč skupnosti in boljšo, svobodno prihodnost slovenskega naroda. Naj nas današnji praznik spomni na to, da smo Slovenci pogumni, solidarni in zavezani delu za skupno dobro. Prihodnost ni določena vnaprej, temveč jo ustvarjamo skupaj, vsak dan. Prav v tem je naša največja moč.«

Oglasila se je tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko: »Čestitke ob državnem prazniku Dnevu upora proti okupatorju. Vojna je vzela prihodnost številnim generacijam, organizirana borba proti okupatorjem pa je prihodnost generacijam, tudi nam, omogočila. Zato boj za boljši, pravičnejši in bolj prijazen svet, boj za mir demokracijo in enakopravnost naših prednikov ne sme biti pozabljen. To so vrednote, na katerih je utemeljena naša država. V času ko je svet ponovno prežet z vojnami, bombandiranji, grožnjami o izbrisu civilizacij, sistematičnemu mučenju in iztradanju otrok, mladih, ubijanju žensk, genocidu, porastom fašizma ter je na oblasti vedno več avtokratov, tudi pri nas prihajajo tisti, ki raje simpatizirajo s kolaboracijo kot uporom, ki jim je bližje razdvajanje kot solidarnost, je spomin na pogum partizanov in partizank ter nujnost povezanega boja proti skrajnim ideologijam, proti poveličevanju sovraštva, in uničenja še toliko bolj nujen. Smrt fašizmu, svoboda narodom!«