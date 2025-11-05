Ste slišali, kaj so katoliški cerkvi naredili podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?

Podporniki pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ocenjujejo, da se predstavniki katoliške cerkve aktivno vključujejo v referendumsko kampanjo, čeprav se vanjo niso podali kot organizatorji. Njihovo ravnanje bodo tako prijavili pristojnim organom, saj menijo, da gre za kršitev pravil kampanje in dovoljenega političnega delovanja, so sporočili.

Je cerkev prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja?

Podporniki zakona, koalicijske stranke in društvo Srebrna nit, ki so se v referendumski kampanji povezali v zavezništvo Moje življenje, moja pravica, menijo, da je katoliška cerkev v Sloveniji s svojimi aktivnostmi v času kampanje prestopila zakonske in ustavne okvirje dovoljenega političnega delovanja.

V sporočilu za javnost so ob sklicevanju na poročanje nekaterih medijev izpostavili nekaj po njihovi oceni nedopustnih ravnanj. Katoliška cerkev je po navedbah zavezništva organizirano pripravila plakate in podobice, s katerimi ne nagovarjajo zgolj k udeležbi na referendumu, temveč tudi k oddaji glasu proti. Najavili pa so tudi financiranje taksi prevozov na volišča in druge aktivnosti v kampanji, so o aktivnosti katoliške cerkve navedli podporniki zakona.

Izpostavili so tudi, da je verskim skupnostim prepovedano politično delovanje ali organiziranje. Lahko izražajo svoja mnenja, tudi o političnih vprašanjih, ne smejo pa organizirano vplivati na volilne procese ter na tak način nastopati v kampanjah, so še navedli.