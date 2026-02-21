  • Delo d.o.o.
HEKERSKI NAPAD

Ste slišali, kaj so naredili Gibanju Svoboda in Golobu? Poslanec Žavbi omenja »določeno klet, ki deluje tudi na izraelski pogon«

Stranka je dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.
Instagram profila Gibanja Svoboda in Goloba sta bila tarči kibernetskega napada. FOTO: Ludovic Marin Afp
Instagram profila Gibanja Svoboda in Goloba sta bila tarči kibernetskega napada. FOTO: Ludovic Marin Afp
STA, M. U.
 21. 2. 2026 | 13:39
 21. 2. 2026 | 14:18
2:21
A+A-

Profila stranke Gibanje Svoboda ter njenega predsednika in premierja Roberta Goloba sta bili tarči kibernetskega napada iz tujine. Vdor v profila je stranki uspelo preprečiti, incident pa so že prijavili ustreznim institucijam, je povedal poslanec Lenart Žavbi

Kot je pojasnil Žavbi, so v petek na uradnih Instagram profilih Goloba in stranke zaznali veliko število novih profilov ter posledično profila zaprli za javnost. Danes so med odpravo zaznali več kot 5000 novih t. i. trolov oziroma botov in jim preprečili vstop.

Stranka je so dogodek že prijavila Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT, policiji in podjetju Meta, ki upravlja družbeno omrežje Instagram.

Meni, da ni naključje, da je do napada prišlo na začetku volilne kampanje

Po Žavbijevem mnenju ni naključje, da je do napada prišlo na drugi dan volilne kampanje. Gre namreč za v tujini že znano prakso, preko katere se po njegovih besedah poskuša vplivati na volitve v drugih državah. »Absolutno sem sicer sicer prepričan v to, da so slovenski volivci in slovenska demokracija pametnejši in močnejši od tega, da bi take manipulacije na njih kakorkoli vplivale,« je dejal.

Omenja »določeno klet, ki deluje tudi na izraelski pogon«

Kot je poudaril Žavbi, v slovenski politiki manipulacije na družbenih omrežjih že več let prihajajo iz »določene kleti, ki deluje tudi na izraelski pogon«. Poslanec je ob tem spomnil, da je Golob kot predsednik vlade med drugim izrazil podporo rešitvi dveh držav, torej Izraela in Palestine.

Po informacijah spletnega Dnevnika se na podlagi uporabniških imen in zapisa imen v arabski oziroma perzijski pisavi sklepa, da ti lažni profili najverjetneje izvirajo iz Irana oziroma da gre za iranske uporabnike. Strokovnjaki pri tem ne izključujejo možnosti, da želi nekdo zgolj ustvariti vtis, da profili prihajajo s tega območja, in tako namenoma preusmeriti pozornost v to regijo.

 

