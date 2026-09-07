Tesla z veliko novostjo v Sloveniji: ste slišali, kaj uvaja?

Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je objavil, da je prejel regulatorno odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom (FSD) v Sloveniji. Kot so sporočil, bo Tesla to funkcijo kmalu začela uvajati v vozila v Sloveniji prek brezžičnih posodobitev programske opreme.

Kot prva evropska država je napredni sistem FSD pod nadzorom že aprila 2026 odobrila Nizozemska.

Vrtovec: »Razvojna Slovenija«

Na voljo je tudi na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi, Slovenija pa je tako postala šesta evropska država, ki se je odločila za ta korak. Na objavo novice o odobritvi v Sloveniji se je na omrežju X odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec z zapisom: »Razvojna Slovenija.«

Funkcija FSD (pod nadzorom) v trenutni obliki zahteva aktiven nadzor voznika, vozilo pa z njo ni avtonomno, navaja družba Tesla v sporočilu za javnost ter poudarja, da je voznik »med vožnjo še vedno ves čas odgovoren za vse manevre«.

FSD je po navedbah Tesle zbirka naprednih funkcij asistenčnih sistemov, ki omogočajo vožnjo skoraj povsod z aktivnim nadzorom voznika. »Funkcija FSD (pod nadzorom), ki je zasnovana tako, da prevzame najbolj stresne dele vsakdanje vožnje in poveča varnost, lahko prevzame krmiljenje po mestnih ulicah, vožnjo skozi križišča, samodejno spreminjanje voznega pasu in druge manevre. FSD (pod nadzorom) se uči tako kot ljudje - z izkušnjami,« so navedli.