Ste videli, kako je znani komentator »nabil« Stevanovića? Očita mu, da nima tega in da rine  ...

Že od tistega petka, ko je Zoran Stevanović postal predsednik državnega zbora, se vrstijo odmevi na njegovo izvolitev. Vse od izrazov navdušenja, do kritik in ugibanj, kakšno politično trgovino se gre.

Levi politični pol mu celo očita prevaro, da je izdal svoje volivce in da bo omogočil četrto vlado Janeza Janše, kar očitno ob dogodkih v tem tednu postaja vse bolj realno. Več o tem preberite tule.

Tudi Delov komentator Janez Markeš se ni mogel izogniti Stevanoviću in njegovi vlogi pri oblikovanju nove desne vlade.

Na politični sceni o predsedniku državnega zbora različni odzivi. Od izrazov navdušenja, do kritik in ugibanj, kakšno politično trgovino se gre.

»Mislim, da je Golob ugotovil, da ga je volilni algoritem potopil in da ne more sestaviti vlade,« ocenjuje Markeš, ki opaža, da sta Anže Logar in Zoran Stevanović očitno na Janševi strani. »Več kot očitno je, da bo šlo za udarno enobarvno vlado,« je tako napovedal Markeš.

Markeš: »Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona, dialoškosti in tolerance«

Meni, da Stevanović kot novi predsednik DZ »rine iz ene nespodobnosti v drugo,« saj je že dejstvo, da Svoboda kot največja parlamentarna stranka ni dobila nobenega podpredsedniškega mesta državnega zbora »v nebo vpijoče,« Stevanović pa poslance pogosto prekinja, jemlje besedo v svoje roke, se obnaša samovoljno in nespodobno.

»Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona, dialoškosti in tolerance,« je Markeš kritično ocenil Stevanovića kot prvega moža parlamenta.