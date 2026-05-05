Ste slišali, kako se je na Stevanovića spravil šef Golobovih poslancev? Za Hana »nadkoalicijska stranka«, Mesec razlaga ozadje manevra Janše (VIDEO)

Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je izpostavil težavo, ki da jo imajo v DZ. »Še do danes nismo razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji, kdo v opoziciji,« je dejal in dodal, da se morajo v stranki Resni.ca v tem tednu odločiti, del česa bodo. Na dveh stolih naenkrat se ne bo dalo sedeti, je ocenil in se tako spravil na Zorana Stevanovića, šefa stranke Resni.ca.

Če se bodo v Resnici odločili, da ostanejo v opoziciji, potem morajo po mnenju Sajovica »igrati opozicijsko vlogo«. »Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Če so del opozicije, morajo seveda vrniti mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive. Slepomišenja, sprenevedanja, prevar volivk in volivcev je preprosto dovolj,« je bil jasen vodja poslancev Svobode, ki bodo očitno ostali v opoziciji, saj jim vlade ni uspelo sestaviti.

V preteklosti se je sicer že zgodilo, da je parlament vodil poslanec opozicije. Igor Zorčič je namreč med mandatom izstopil iz koalicije, a tisti, ki so ga želeli razrešiti, niso zbrali dovolj glasov za to. »Jasno pa je bilo sporočilo tudi takrat, da je seveda predsednik parlamenta pozicijska funkcija,« je spomnil Sajovic.

Za šefa SD so kar »nadkoalicijska stranka«

Po oceni prvakov SD in Levice Luke Mesca in Matjaša Hana bo pomembno tudi ravnanje Resnice ob delitvi mest v delovnih telesih DZ, kjer bo po besedah Hana jasno, ali se bo »nadkoalicijska stranka Resnica opredelila kot opozicijska ali koalicijska stranka«.

Mesec pa je opozoril še na sestavo nadzornih komisij DZ, v katerih ima skladno s parlamentarno prakso večino opozicija. »Če je Resnica opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima toliko članov teh odborov ali pa celo vodje komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo,« je izpostavil.

Golob se nikamor ne umika Glede vloge prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba je Borut Sajovic dejal, da ta v DZ opravlja svoje delo. »Ljudje so nam zaupali 29 mandatov, torej njihovo sporočilo je jasno, da je na teh volitvah, kar se tiče posameznih strank, program in lista, ki jo je vodil trenutni predsednik vlade Robert Golob, dobila večino in to je zaveza, ki zahteva tudi dejanja. In prepričan sem, da bo naš predsednik tudi tako ravnal in mislim, da je to tudi večkrat jasno in glasno povedal, da se nikamor ne umika,« je dejal na špekulacije, da bi se Golob utegnil sčasoma umakniti iz DZ.

Je pa Janša ob tem dodal, da »Resnica se je odločila, da bo v opoziciji, za del, kjer potrebujemo glasove, računamo, da se bomo uskladili z njimi,«.