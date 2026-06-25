Ste slišali, kako se je predsednica odzvala na žvižge na proslavi? Trdi, da je niso prizadeli (VIDEO)

Poročali smo že, da je na Trgu republike v Ljubljani potekala osrednja državna proslava pred dnevom državnosti.

Govorila sta premier Janez Janša in predsednica Nataša Pirc Musar. Pri tem je bilo slišati tudi nekaj žvižgov. Predsednica je bila izžvižgana, ko je govorila o civilni družbi in medijih.

Po proslavi se takole odzvala: »Prav je, da slišimo različna mnenja in danes smo slišali različna mnenja. Jaz v tem ne vidim nobenih težav,«. Dodala je še, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala.