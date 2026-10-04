Ste slišali, kakšno svinjarijo so naredili gasilcem PGD Cerknica? »Razočarani smo, ne zaradi jajc, ampak zaradi načina«

Pri PGD Cerknica so v soboto naleteli na neprijeten prizor. Na vhodnih vratih gasilskega doma je bilo razbito jajce, drugo pa je končalo na fasadi ob garaži. Kot so sporočili, jih ni prizadela škoda sama, temveč predvsem način, na katerega je nekdo očitno izrazil svoje nezadovoljstvo.

»Iskreno smo nad takšnim dejanjem razočarani. Ne zaradi jajc samih, ampak zaradi načina, kako je nekdo izrazil svoje nezadovoljstvo,« so zapisali.

Ob tem poudarjajo, da so različna mnenja in nestrinjanja normalen del vsake skupnosti, vendar bi se morali ljudje o njih pogovarjati brez uničevanja, nespoštovanja in podobnih dejanj.

Gasilski dom vseeno ostaja prostor prostovoljstva, pomoči ljudem in skrbi za kraj

»Verjamemo, da se lahko o njih pogovorimo brez metanja jajc, uničevanja in nespoštovanja,« so še dodali.

Poudarili so tudi, da njihov gasilski dom ostaja prostor prostovoljstva, pomoči ljudem in skrbi za kraj.

»Naš dom je prostor, kjer se prostovoljno zbiramo, pomagamo ljudem in skrbimo za naš kraj. In takšni želimo ostati tudi v prihodnje,« so sklenili.