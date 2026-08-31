Menjava leta! Ste slišali, kdo je od danes na čelu Gen energije?

Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popović in na čelo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za štiriletni mandat.

Nada Drobne Popović. FOTO: Voranc Vogel

Vizjak napovedal dodatne okrepitve uprave

Ob Vizjaku, ki je pred nastopom funkcije generalnega direktorja deloval v skupini Gen kot vodja strateškega razvoja v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi ter kot direktor njene hčerinske družbe Partner, v poslovodstvu Gen energije na mestu poslovnega direktorja ostaja Bruno Glaser. Kot je Vizjak danes povedal za Forbes Slovenija, naj bi upravo družbe še okrepili.

Andrej Vizjak je nekdanji minister in dolgoletni politik SDS, ki je v svoji politični karieri med drugim vodil ministrstva za gospodarstvo, delo ter okolje in prostor. Več mandatov je bil tudi poslanec državnega zbora, pred vstopom v državno politiko pa je vodil občino Brežice. velja za enega vidnejših politikov SDS iz obdobja vlad Janeza Janše.

Vizjak je nadzornemu svetu predstavil program dela, skladno s katerim se bo zavzemal za stabilno, varno in stabilno proizvodnjo električne energije iz proizvodnih objektov skupine Gen, zlasti Nuklearne elektrarne Krško, nadaljeval aktivnosti glede izgradnje nove nuklearke v Krškem (Jek 2), Hidroelektrarne Mokrice in ostalih načrtovanih proizvodnih objektov. Vizjak se bo, kot so sporočili iz družbe, zavzemal tudi za razrešitev odnosa z družbo Gen-I, skladno z načeli gospodarnega upravljanja družbe.

Afera »glupi davki« Daleč najbolj odmevna- afera Andreja Vizjaka. Objavljeni so bili posnetki pogovora iz leta 2007 med takratnim gospodarskim ministrom Vizjakom in poslovnežem Bojanom Petanom glede Term Čatež. Vizjak je med drugim govoril o poslu, pri katerem bi bilo po njegovih besedah »glupo« plačati davek, ter o vplivanju na nadzorni svet in sodne postopke. Sprva je govoril o »lepljenki«, pozneje pa potrdil avtentičnost daljšega posnetka in zatrjeval, da je ščitil interese države. Tu je še nakup delnic Petrola leta 2020. Vizjak je kmalu po nastopu ministrske funkcije kupil 415 dodatnih delnic Petrola za približno 120.000 evrov. Pozneje je vlada liberalizirala cene goriv, zaradi česar so se pojavili očitki, da bi lahko razpolagal z notranjimi informacijami. KPK pri njegovem ravnanju ni zaznala kršitev iz svojih pristojnosti in postopka ni nadaljevala. Kot okoljski minister je bil Vizjak tudi eden glavnih zagovornikov sprememb zakona, ki so leta 2021 sprožile množično referendumsko kampanjo. Nasprotniki so opozarjali na možnost posegov na priobalna zemljišča in tveganja za vode. Spremembe so volivci na referendumu zavrnili. Zakon o vodah je bil skupaj z afero »glupi davki« tudi med razlogi za interpelacijo proti Vizjaku

Po poročanju portala Info360 naj bi medtem tudi družba Gen-I danes dobila novo vodstvo. Maks Helbl po informacijah portala namreč ni več predsednik uprave največjega trgovca z elektriko, ki ga je dolga leta vodil prejšnji predsednik vlade Robert Golob. Za Helblovega naslednika naj bi bil imenovan Jure Soklič.

Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za štiriletni mandat. FOTO: Voranc Vogel

Gen energija lani z 28 odstotkov nižjim čistim dobičkom Družba Gen energija je lani zabeležila 102,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 28 odstotkov manj kot predlani. Prihodki so bili s 417,6 milijona evrov nižji za osem odstotkov. Skupina Gen, lani brez vključene Skupine Gen-I, je imela okoli 160 milijonov evrov čistega dobička in 481 milijonov evrov prihodkov.

Nada Drobne Popović je Gen energijo vodila od 1. decembra lani, ko je s položaja generalnega direktorja odstopil Dejan Paravan. Mandat bi ji sicer moral izteči 1. julija 2028. Pred tem je bila Drobne Popović od julija 2024 članica poslovodstva, in sicer finančna direktorica. Do menjave vodstva Gen energije prihaja nekaj tednov po spremembi sestave nadzornega sveta, do katere je prišlo po izteku mandata dotedanjim članom. V nadzornem svetu sedijo Martin Bratanič, Goran Brankovič, Gordana Radanovič, Nina Marin, Goran Udovč in Štefan Belingar, zaposlene v nadzornem svetu pa zastopajo Jan Lokar, Katja Simončič Stropnik in Samo Fürst.