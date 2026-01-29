  • Delo d.o.o.
PREDAJA

Ste slišali, koliko orožja so ljudje pri nas predali policiji? Med drugim so tudi bombe in 49 metrov vžigalne vrvice

Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja.
Simbolična slika FOTO: Bytmonas Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Bytmonas Getty Images/istockphoto
STA, M. J.
 29. 1. 2026 | 15:53
2:36
A+A-

Policisti so od začetka veljave dopolnitve zakona o orožju, ki omogoča predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic, do srede zabeležili 230 prijav izročitve, je po seji vlade dejala državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle. Vse, ki posedujejo tovrstno orožje, je pozvala, da ga predajo do 31. januarja.

Imetniki nezakonitega orožja ali streliva so policiji v tem času predali 128 pištol, šest plinskih pištol, 51 pušk, 18.676 nabojev, 70 bomb oziroma min, eno plinsko bombo, 480 gramov eksploziva, 49 metrov vžigalne vrvice in manjše količine delov hladnega orožja. Po besedah Heferle so policisti v četrtek prejeli 27 novih prijav izročitve orožja. »Glede na število izročenega orožja lahko rečemo, da je bila ta zakonska možnost dobro sprejeta,« je dejala. Po njenih besedah je bil dosežen cilj novele, in sicer zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Sloveniji oz. v največji možni meri zmanjšati kriminaliteto, povezano z orožjem, in posledično tudi zagotoviti kakovostnejše življenje za vse prebivalce. »Odločno smo ukrepali, da Slovenija ostane ena izmed najvarnejših držav na svetu. Ščitimo žrtve nasilja, nedotakljivosti ni več in orožje umikamo iz ulic,« je dejala.

Vse, ki posedujejo tovrstno orožje in razmišljajo o predaji, je pozvala, da to storijo do sobote, 31. januarja, ko se ta možnost izteče. Imetniki orožja oziroma streliva morajo namero o izročitvi najaviti policiji na telefonsko številko 080 22 35. Policija nato orožje oziroma strelivo prevzame pri imetniku in mu o tem izda potrdilo. »Ob tem bi želela opozoriti, naj posamezniki tega orožja oziroma streliva ne nosijo sami na policijsko postajo, ampak pokličejo policijo, ki ga bo prevzela pri imetniku,« je pozvala Heferle.

