Ste v Lidlu kupili ta toast? Vrnite ga

Podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje preventivno umaknilo živili Toast pšenični beli 500g in Toast s semeni 500g blagovne znamke Tastino, dobavitelja Don Don. Razlog za umik je potencialna občasna prisotnost plesni v posameznih pakiranjih.

Rok uporabe izdelkov je od 5. 11. 2026 do 6. 12. 2026. Omenjeni izdelki so se prodajali pri podjetju Lidl Slovenija. Podjetje Lidl kupcem sporoča, da lahko izdelek vrnejo v katerokoli njihovo trgovino, kjer jim bodo kupnino povrnili tudi brez predložitve računa.