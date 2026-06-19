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Ste v ujmi utrpeli škodo? Vlada vzpostavila stran z vsem, kar morate vedeti

Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in z zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročila škodo v velikem delu države.
Grozljive posledice ujme v Komendi. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
Grozljive posledice ujme v Komendi. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
STA, B. K. P.
 19. 6. 2026 | 16:17
 19. 6. 2026 | 16:17
3:54
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Vlada je vzpostavila posebno spletno stran, na kateri so zbrane informacije o možnostih pridobitve pomoči države po neurjih, ki so v začetku junija v delu države povzročila obsežno škodo na stanovanjskih objektih, infrastrukturi, kmetijskih površinah in v gospodarstvu, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Na spletni strani Pomoč države v ujmi junija 2026, do nje lahko dostopate TUKAJ, so zbrani podatki o evidentiranju škode, možnostih sanacije objektov brez gradbenega dovoljenja ter postopkih ocenjevanja in popisa škode v kmetijstvu in gospodarstvu. Objavljeni so tudi kontakti za pomoč oškodovancem.

Neurja z močnim dežjem, vetrom, točo, poplavami in z zemeljskimi plazovi so med 9. in 11. junijem povzročila škodo v skupno 57 občinah v velikem delu države. Ker je predhodna ocena škode presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna, je uprava za zaščito in reševanje sprejela sklep, s katerim se je začel postopek evidentiranja škode. Ta zajema ocenjevanje škode na stvareh, med drugim na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, ter škode v gospodarstvu, ki vključuje poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Ocenjevanje škode bo potekalo do 24. julija, nato pa bodo do 31. julija regijske komisije za ocenjevanje škode na prizadetih območjih opravile še kontrolne preglede ocenjene škode.

Gradbeno dovoljenje ni potrebno

Vsi, ki so utrpeli poškodbe na stanovanjskih hišah, kmetijskih in pomožnih objektih, lahko po veljavnih gradbenih predpisih začnejo sanacijo objektov, ne da bi za to potrebovali gradbeno dovoljenje. To velja tudi za sanacijo huje poškodovanih objektov. Škodo v kmetijstvu je treba prijaviti občinskim in drugim popisnim komisijam. Ministrstvo za kmetijstvo poziva kmete, da prijavo škode uredijo prek svojih kmetijskih svetovalcev ali prek kontaktov območnih zavodov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Za uveljavljanje višje sile za zahtevke zbirne vloge za leto 2026 zaradi izrednih vremenskih dogodkov je ministrstvo za kmetijstvo izdalo posebno navodilo. Za površine, za katere je iz posnetkov sistema za spremljanje površin mogoče sklepati, da je škoda nastala 10. junija, bo Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja po uradni dolžnosti sama začela postopek obravnave. Če agencija s pomočjo satelitskih posnetkov ne more z dovolj visoko zanesljivostjo sklepati, da je nepravilnost na prijavljenih površinah posledica primera višje sile ali izjemnih okoliščin, oznaka v aplikaciji Sopotnik ostane rdeče barve.

V tem primeru lahko nosilec kmetijskega gospodarstva prek aplikacije Sopotnik poda pojasnilo in morebitna dokazila. Zato ministrstvo priporoča, da z aplikacijo čim prej fotografirajo stanje na kmetijskem gospodarstvu ali površini tako, da je na fotografiji jasno razviden pojav višje sile.

Začelo se je ocenjevanje škode v gospodarstvu

Začelo se je že tudi ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu, in sicer gospodarsko ministrstvo zbira vloge gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, posameznikov, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodov in zadrug. O največji škodi so v noči na 10. junij poročali iz občine Žetale v Halozah, v noči na 11. junij pa iz občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kjer sta največ škode povzročila orkanski veter in toča, ter iz Podravja, kjer je zaradi toče največ škode v kmetijstvu. Predsednik vlade Janez Janša je po ogledu posledic neurja v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč.

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