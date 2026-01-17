  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZLORABE

Ste vedeli, da vas lahko vidijo gole, tudi če niste nikoli intimno pozirali?

Tehnologija, ki je bila razvita za ustvarjalnost, se vse pogosteje uporablja za digitalno razgaljanje resničnih oseb.
Umetna inteligenca lahko iz navadne slike naredi golo v zgolj nekaj sekundah. FOTO: Posnetek zaslona X
Umetna inteligenca lahko iz navadne slike naredi golo v zgolj nekaj sekundah. FOTO: Posnetek zaslona X
Kaja Grozina
 17. 1. 2026 | 19:49
 17. 1. 2026 | 19:53
A+A-

Uporaba umetne inteligence za ustvarjanje lažnih, pogosto seksualiziranih podob žensk brez njihove vednosti in privolitve postaja eden najbolj skrb vzbujajočih stranskih učinkov tehnološkega napredka. Če je generativna umetna inteligenca še pred kratkim predstavljala orodje ustvarjalnosti in produktivnosti, se zdaj vse jasneje kaže tudi njena temna plat. Strokovnjaki pa opozarjajo, da smo šele na začetku, navaja hrvaški Index. Eden od uporabnikov je na Redditu zapisal, da ga je uporaba Groka, generativnega sistema umetne inteligence, vključenega v omrežje X, odvrnila od klasične pornografije, ki se mu danes zdi banalna. Drug uporabnik mu je pritrdil z dodatkom, da mu umetna inteligenca omogoča ustvarjanje podob zelo specifičnih, resničnih oseb. Takšni zapisi razkrivajo, da zaščitni ukrepi, ki so jih podjetja uvedla z zamikom in pod pritiskom javnosti, očitno ne zadoščajo.

V Sloveniji je snemanje ali izdelava posnetkov druge osebe brez njene privolitve in z namenom posega v njeno zasebnost že kaznivo, kar je opredeljeno v 138. členu Kazenskega zakonika. Ta določa, da je neupravičeno slikovno snemanje ali izdelava posnetkov brez soglasja, če pri tem občutno poseže v zasebnost, kaznivo in se lahko kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Kljub varovalkam prihaja do zlorab

Primer Groka, enega najbolj razvpitih generativnih orodij zadnjih mesecev, je postal simbol širšega problema. Čeprav je javnosti približal zmogljivosti umetne inteligence, je hkrati pokazal, kako hitro in učinkovito se lahko takšna tehnologija zlorabi. Britanski Guardian opozarja, da regulatorji po svetu stojijo pred skoraj nerešljivo nalogo, saj se razvoj tovrstnih orodij odvija tako hitro, da zakonodaja težko sledi. Združeno kraljestvo je napovedalo, da bo ustvarjanje intimnih in seksualnih podob brez soglasja kmalu opredeljeno kot kaznivo dejanje, vendar raziskovalci opozarjajo, da uporaba umetne inteligence za škodovanje ženskam še zdaleč ni dosegla vrhunca. Nasprotno, naj bi se šele dobro začela. Večji ponudniki umetne inteligence so sicer uvedli strožje varovalke. Jezikovni model Claude na primer zavrne zahteve po odstranjevanju oblačil z resničnih oseb na fotografijah. Tudi ChatGPT in Googlov Gemini dovoljujeta zgolj zelo omejene in neeksplicitne upodobitve. Zunaj nadzorovanih okolij pa obstaja obsežen, razvejan in hitro rastoč sistem spletnih strani, forumov in aplikacij, ki so v celoti namenjeni digitalnemu razgaljanju.

Možnost pa je tudi obratno: umetna inteligenca lahko iz gole slike naredi oblečeno ali doda kakšnega družinskega člana. FOTO: Posnetek zaslona X
Možnost pa je tudi obratno: umetna inteligenca lahko iz gole slike naredi oblečeno ali doda kakšnega družinskega člana. FOTO: Posnetek zaslona X

Aplikacije imajo milijonske obiske 

Na Redditu in Telegramu se pogosto razpravlja o tehnikah, s katerimi je mogoče umetno inteligenco prisiliti v ustvarjanje pornografskih podob, na omrežju X pa se širijo povezave do aplikacij, ki obljubljajo odstranjevanje oblačil s fotografij v le nekaj sekundah. Raziskovalka Anne Craanen iz Inštituta za strateški dialog opozarja, da so se te skupnosti v zadnjem letu nevarno približale osrednjemu spletu. Raziskava inštituta je pokazala, da je bilo samo maja 2025 takšnih aplikacij in strani deležnih skoraj 21 milijonov obiskov, njihova prisotnost na družbenih omrežjih pa se še naprej povečuje. Dodatno zaskrbljujoče je dejstvo, da infrastrukturo za to obliko digitalnega nasilja pogosto zagotavljajo povsem običajne platforme in trgovine z aplikacijami. 

Slovenija je v postopku uvajanja evropskega pravnega okvira o umetni inteligenci, Akta o umetni inteligenci (AI Act), ki bo med drugim zahteval transparentnost in nadzor nad sistemi AI, vendar direktno kaznovanje AI-generiranih intimnih podob v domači zakonodaji še ni izrecno urejeno.

Profesorica prava Clare McGlynn z univerze v Durhamu, ena vodilnih strokovnjakinj za nasilje nad ženskami, opozarja, da vsaka nova tehnologija pokaže enak vzorec. Najprej navdušenje, nato pa sledi zloraba. Če bo razvoj potekal brez jasnih, dosledno uveljavljenih pravil in brez odgovornosti velikih tehnoloških podjetij, bi lahko umetna inteligenca postala eno najmočnejših orodij digitalnega nasilja doslej.

Več iz teme

umetna inteligencadružbena omrežjatehnologijadigitalizacijazlorabadigitalni svetgole fotografijeintimne fotografije
ZADNJE NOVICE
20:31
Šport  |  Tekme
28. NASLOV

Veselje v Ljubljani, Olimpija je spet državni hokejski prvak

Hokejisti Olimpije so bili favoriti v finalnem dvoboju dveh najboljših slovenskih klubov. Status so tudi upravičili, v letošnjem finalu na tri zmage pa je bil še najbolj izenačen drugi obračun v Podmežakli, ko je bilo na koncu le 4:3.
17. 1. 2026 | 20:31
20:15
Novice  |  Svet
PRIKLJUČITEV GRENLANDIJE ZDA

Pestro glede prevzema Grenlandije: Trump bi evropske države kar ocarinil, oglasil se je predsednik Evropskega sveta

Antonio Costa: EU usklajuje odziv na grožnje Trumpa z uvedbo carin na uvoz iz več evropskih držav, ki v odziv na njegove težnje po zavzetju danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija tja pošiljajo svoje vojake.
17. 1. 2026 | 20:15
19:49
Novice  |  Slovenija
ZLORABE

Ste vedeli, da vas lahko vidijo gole, tudi če niste nikoli intimno pozirali?

Tehnologija, ki je bila razvita za ustvarjalnost, se vse pogosteje uporablja za digitalno razgaljanje resničnih oseb.
Kaja Grozina17. 1. 2026 | 19:49
19:14
Novice  |  Slovenija
ANKETA VOX POPULI

Tako kaže strankam in politikom v novi javnomnenjski raziskavi, Logarju se lahko smeji

Anketa kaže, da več kot polovica anketirancev meni, da je delo vlade neuspešno. Se je pa povzpel premier Robert Golob.
17. 1. 2026 | 19:14
18:25
Bulvar  |  Domači trači
PRETRESLJIVO

Miran Rudan v solzah: »Prej bi pričakoval Resnika kot to!« (VIDEO)

Pogovor o slabih navadah se je po klicu žene končal z ganljivimi besedami.
17. 1. 2026 | 18:25
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SPIDVEJ

Mlada Tia je prva Slovenka z licenco

V Krškem se kali in razvija 13-letna Tia Zorko. Lani je prvič tekmovala, želi si nov dodaten motor, ob sebi ima ljudi, ki jo spodbujajo in ji pomagajo.
17. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki