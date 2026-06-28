Ste vedeli? Na waldorfskih šolah učenci do 7. razreda ne dobivajo številčnih ocen

Medtem ko večina slovenskih osnovnošolcev ob koncu šolskega leta domov odnese spričevalo s številčnimi ocenami, je na waldorfskih šolah drugače. Tam učenci vse do 7. razreda niso ocenjeni s številkami, ampak ob koncu leta prejmejo obsežno opisno spričevalo, v katerem učitelji podrobno predstavijo njihov napredek, močna področja in izzive.

Na to posebnost je na družbenih omrežjih opozorila tudi Urška, katere hči je pravkar zaključila 6. razred Waldorfske šole. Razkrila je, da njeno spričevalo obsega kar 17 strani. »Spričevalo ni list papirja, na katerem so številke, pač pa poglobljen opis tega, kar je otrok dosegel tekom šolskega leta pri različnih predmetih. Opisana je njegova rast, odnos do posameznega predmeta, kaj mu gre dobro in pri čem še potrebuje pomoč,« je zapisala.

Po njenih besedah je poseben tudi način podelitve spričeval. Starši so najprej povabljeni na slavnostno branje spričevala, nato pa sledi še pogovor z razrednikom, na katerem skupaj pregledajo otrokovo napredovanje. Njena hči bo prihodnje šolsko leto začela obiskovati 7. razred, kar pomeni tudi pomembno spremembo – prvič bo začela prejemati številčne ocene. »Prav ste prebrali, waldorfska šola nima ocen v obliki številk do 7. razreda. Ne znam opisati, koliko manj je pritiska na otroke, pa vseeno tako starši kot učitelji vemo, kje je otrok s svojim znanjem,« je zapisala.

Kako deluje waldorfska pedagogika?

Waldorfska pedagogika temelji na pristopu, ki ga je v začetku 20. stoletja razvil avstrijski filozof Rudolf Steiner. Poudarek daje celostnemu razvoju otroka, zato poleg znanja veliko pozornosti namenja ustvarjalnosti, umetnosti, praktičnemu delu, gibanju in socialnim odnosom. V prvih šestih razredih učitelji napredek učencev spremljajo predvsem z opisnim ocenjevanjem. Namen takšnega sistema je, da otroci znanje usvajajo zaradi razumevanja in osebnega razvoja, ne zgolj zaradi številčnih ocen. Ob prehodu v 7. razred pa začnejo prejemati tudi številčne ocene, saj se tako postopoma pripravljajo na nadaljnje šolanje.

Objava je med uporabniki družbenih omrežij sprožila živahno razpravo. Medtem ko nekateri menijo, da takšen sistem zmanjšuje pritisk na otroke in omogoča bolj individualno spremljanje njihovega razvoja, drugi opozarjajo, da številčne ocene predstavljajo pomemben pokazatelj znanja in pripravo na nadaljnje izobraževanje.