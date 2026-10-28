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To bo odmevalo! Ste videli Janševo sporočilo Netanjahuju? Zmaga, ki mu lahko prinese velike težave

Slovenski premier že čestital izraelskemu kolegu.
Benjamin Netanjahu in Janez Janša FOTO: Ronen Zvulun Afp
Benjamin Netanjahu in Janez Janša FOTO: Ronen Zvulun Afp
M. U.
 28. 10. 2026 | 20:06
 28. 10. 2026 | 21:06
3:02
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Slovenski premier Janez Janša je čestital izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju za volilni uspeh njegove stranke Likud.  »Čestitke Izraelu, edini demokratični državi v regiji, za volitve z visoko volilno udeležbo. Čestitke Benjaminu Netanjahuju in stranki Likud za zmago. Ni se lahko boriti na dveh frontah in zmagati,« je na omrežju X zapisal Janša. »Cenimo dialog in dolgoletno prijateljstvo med našima državama. Iz srca želimo mir in varnost prebivalcem Izraela ter boljšo prihodnost za celotno regijo,« je še zapisal premier. Čestitka prihaja v času okrepljenega sodelovanja med državama, ki sta ga premierja potrdila tudi na septembrskem srečanju v New Yorku.

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V Izraelu po skoraj 90 odstotkih preštetih glasov vodi Netanjahujev blok

Po nekaj več kot 88 odstotkih preštetih glasov na torkovih parlamentarnih volitvah v Izraelu v prednosti ostaja desni blok premierja Benjamina Netanjahuja, ki je osvojil 53 sedežev. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Ajzenkota naj bi osvojila 48 sedežev, arabske stranke pa skupno 19 sedežev.

Toda volilna zmaga še ne pomeni, da bo Netanjahu ostal na oblasti. Njegov politični blok namreč po dosedanjih rezultatih nima zagotovljene parlamentarne večine.

Izraelske parlamentarne volitve, ki so potekale v torek, 27. oktobra, so prinesle zapleten politični razplet. Stranka Likud premierja Benjamina Netanjahuja je po dosedanjih podatkih ohranila položaj najmočnejše stranke, vendar je opozicijski blok pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba Gadija Eisenkota dosegel boljši skupni rezultat od Netanjahujevih zaveznikov.

Zmagal je, a večine nima

Po rezultatih vzporednih volitev naj bi Likud osvojil približno 27 poslanskih sedežev. Drugo mesto je zasedla stranka Jašar, ki jo vodi Gadi Eisenkot, s približno 20 do 22 poslanci. Čeprav je Netanjahujeva stranka dosegla najboljši posamični rezultat, njegov politični blok po projekcijah nima potrebnih 61 sedežev za oblikovanje večinske vlade v 120-članskem parlamentu. Tudi opozicijski blok nima zagotovljene večine, zato bi lahko pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnje vlade odigrale arabske stranke, ki so tokrat dosegle bistveno boljši rezultat kot na prejšnjih volitvah.

Janša in Netanjahu že več mesecev krepita odnose

Janša in Netanjahu sta politično sodelovanje napovedala že maja letos, ko je izraelski premier slovenskemu kolegu po izvolitvi za predsednika vlade čestital po telefonu. Netanjahu je takrat Janšo označil za prijatelja, premierja pa sta se dogovorila za krepitev odnosov med državama.

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Čestitka je tedaj sprožila tudi oster odziv nekdanjega premierja Roberta Goloba, ki je Netanjahuja obtožil odgovornosti za vojne zločine v Gazi. Janša je njegove očitke zavrnil. Premierja sta se 24. septembra srečala tudi ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Pogovarjala sta se o gospodarskem sodelovanju, investicijah, znanosti, umetni inteligenci in naprednih tehnologijah.

 

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